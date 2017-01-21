AKP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n izleri gÃ¼n aÄŸarÄ±nca ortaya Ã§Ä±ktÄ±

AKP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na akÅŸam saatlerinde lav mermileriyle saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Sabah saatlerinde saldÄ±rÄ±nÄ±n izleri Ã§Ä±ktÄ±.

BeyoÄŸlu, Sütlüce'deki AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n izleri gündüz ortaya çÄ±ktÄ±. Lav mermisinin isabet ettiÄŸi, pencere camlarÄ± kÄ±rÄ±lÄ±rken duvarda da delikler açÄ±ldÄ±. KÄ±rÄ±lan camlar görevliler tarafÄ±ndan temizlendi.

DUVARA SAPLANAN MERMÄ° PATLAMADI

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na lav silahÄ±yla yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n izleri gündüz ortaya çÄ±ktÄ±. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra kÄ±rÄ±lan camlar görevliler tarafÄ±ndan temizlendi. Duvarda açÄ±lan delikler ise görüntülendi.

GÜVENLÄ°K ÖNLEMLERÄ° ARTTIRILDI

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ± çevresinde güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Bina önünde çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin zÄ±rhlÄ± araçlarla hazÄ±r bekletildiÄŸi görüldü. SaldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda binanÄ±n 3'üncü katÄ±nda kÄ±rÄ±lan camlar ve hasar gören duvar da kameralara yansÄ±dÄ±.