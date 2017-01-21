Esenyurt'ta polise uzun namlulu silahla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi

Ä°stanbul Esenyurt'ta polis otosuna saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen ÅŸahÄ±s olay yerinden kaÃ§arken, Ã¶len veya yaralanan kimse olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Esenyurt'ta resmi polis otosuna uzun namlulu silahla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Olayda ölen ya da yarlanan olmazken, polis kaçan ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± için operasyon baÅŸlattÄ±.Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta devriye görevi yapan polis aracÄ±na kimliÄŸi belirsiz bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan uzun namlusu silahla ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Polisler de zanlÄ±ya silahla karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

EL BOMBASI VE SÄ°LAHINI BIRAKIP KAÇTI

Polis aracÄ±nÄ±n camlarÄ±nÄ±n açÄ±lan ateÅŸ sonucu parçalandÄ±ÄŸÄ± görüldü. KÄ±sa süreli çatÄ±ÅŸma sonrasÄ± saldÄ±rgan olay yerinde silahÄ±nÄ± ve bir el bombasÄ± ile çantasÄ±nÄ± bÄ±rakarak kaçtÄ±.Polis saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸahsÄ±n yakalanmasÄ± için çevrede geniÅŸ çaplÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. Polis helikopteri de zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± için yürütülen çalÄ±ÅŸmalara destek vermek üzere bölgeye sevk edildi. Esenyurt çevresinde polisin operasyonu sürüyor.

ÇANTA Ä°NCELENÄ°YOR

ZanlÄ±nÄ±n olay yerinden kaçarken attÄ±ÄŸÄ± çanta ve silah da polis tarafÄ±ndan incelemeye alÄ±ndÄ±. Çevrede geniÅŸ bir güvenlik çemberi oluÅŸturan polis, çantada bomba olma ihtimaline karÅŸÄ± bomba imha uzmanlarÄ±nÄ± da olay yerine çaÄŸÄ±rdÄ±. ZanlÄ±nÄ±n kaçarken olay yerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± el bombasÄ± fünye ile kontrollü ÅŸekilde patlatÄ±ldÄ±. Polisin olay yerindeki incelemesi ve zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± yönelik operasyonu sürüyor.