Sur'a atanan ilk kadÄ±n emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne vatandaÅŸtan tam not

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde ilk kadÄ±n emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan Asuman KaracÄ±k sayesinde vatandaÅŸlar huzurlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilçesine atanan kadÄ±n emniyet müdürüne ilçe halkÄ± yoÄŸun ilgi gösterdi. Ä°lçeye atanan ilk kadÄ±n emniyet müdürü olan Asuman KaracÄ±k, Sur'u çok iyi bildiÄŸini ve 9 yÄ±ldÄ±r burada isteyerek görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Terör nedeniyle her gün bombalarÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± ve halkÄ±n huzursuz olduÄŸu ilçeye atanan kadÄ±n emniyet müdürü, ilçenin huzurunu saÄŸlamak için 24 saat esasÄ±na göre çalÄ±ÅŸÄ±yor.

VATANDAÅžLARIN DEVLETE GÜVENÄ° TAM

GeçtiÄŸimiz yÄ±l adÄ± daha çok, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± ve terörle anÄ±lan DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne tarihinde ilk defa bir kadÄ±n müdür atandÄ±. 9 yÄ±ldÄ±r DiyarbakÄ±r'da görev yapan Asuman KaracÄ±k, Ä°l Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'Ä±n onayÄ± ile Sur Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸüne atandÄ±. Ä°lçe sakinleriyle sÄ±k sÄ±k bir araya gelen ve sürekli sokaklarda olan KaracÄ±k'a Sur halkÄ± da yoÄŸun ilgi gösteriyor. Devlete olan güvenlerinin her zaman tam olduÄŸunu belirten vatandaÅŸlar, ÅŸimdi rahatlÄ±kla sokaklarda dolaÅŸabildiklerini kaydederek, KaracÄ±k'a görevlerinde baÅŸarÄ±lar diledi.

"SUR'DA YAPILAN OPERASYONLARDA GÖREV ALDIM"

Sur'da yapÄ±lan operasyonlarda da görev aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken ve 9 yÄ±ldÄ±r kendi isteÄŸiyle DiyarbakÄ±r'da kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KaracÄ±k, "DolayÄ±sÄ±yla Sur'u çok iyi biliyorum. Sur halkÄ±nÄ± tanÄ±yorum ve halkÄ±n ne istediÄŸini biliyorum. HalkÄ±n istekleri doÄŸrultusunda büyüklerim saÄŸ olsunlar beni uygun gördüler. AmacÄ±mÄ±z Sur'da bundan sonra asayiÅŸ ve güvenliÄŸi en üst seviyede saÄŸlamak. VatandaÅŸÄ±n huzurunu ve güvenini saÄŸlamak bizim en büyük dileÄŸimiz. Bunu da en iyi ÅŸekilde saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Sur basÄ±nda çok farklÄ± geçtiÄŸi için tedirgin olanlar var, ama çok ÅŸükür Sur ÅŸu anda Türkiye'nin en güvenli ilçesi" dedi.

"ÖZELLÄ°KLE BAYANLARIN YOÄžUN Ä°LGÄ°SÄ° VAR"

HalkÄ±n yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KaracÄ±k, halkÄ±n kendileriyle el ele olduÄŸunu ifade ederek, "Sur bizim için dünyanÄ±n en harika yerlerinden biri. Tarihiyle, mübarek yerleriyle, türbeleriyle güzel bir yer ve tarihi yüzyÄ±llara dayanÄ±yor. Sur halkÄ± dört dörtlük, halk ÅŸu an bizimle el ele. DolayÄ±sÄ±yla Sur'da ÅŸu an hiçbir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. AtandÄ±ktan sonra özellikle bayanlar ziyaretime geliyorlar. Beni iyi karÅŸÄ±ladÄ±lar. Kendilerine teÅŸekkür ederim. Her zaman yanlarÄ±nda olduÄŸumuzu bilmelerini istiyorum. Hiç kimse çekinmesin korkmasÄ±n" diye konuÅŸtu.

BOMBALAR YERÄ°NE HUZUR HAKÄ°M OLDU

Sur'da 2 AralÄ±k 2015 tarihinde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ve emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ±n ortaklaÅŸa düzenlediÄŸi operasyonlar 4 ay boyunca aralÄ±ksÄ±z devam etmiÅŸti. Ä°lçeye sÄ±zan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için baÅŸlatÄ±lan operasyonlar 4 ay sonra tamamlanÄ±rken, cadde ve sokaklara döÅŸenen tuzaklar, patlayÄ±cÄ±lar birer birer temizlenip, hendek ve barikatlar kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Her gün bombalarÄ±n patladÄ±ÄŸÄ± Sur'da teröristlerin temizlenmesinin ardÄ±ndan huzur yeniden tesis edildi. Teröristlerden temizlenen Sur ilçesinin huzuru ise ilk defa kadÄ±n bir emniyet müdürüne teslim edildi.