Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/01/2017 14:37

Firari bordo bereliler hÃ¼cre evinde yakalandÄ±


15 Temmuz'da firar eden 4 bordo bereli 'eyalet imamÄ±'na yÃ¶nelik hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonda yakalandÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimine Özel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan (ÖKK) katÄ±lan ve cuntacÄ±larÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan izlerini kaybettiren 4 bordo bereli BeypazarÄ±'nda FETÖ'cülerin hücre evine yapÄ±lan operasyonla yakalandÄ±.

SÄ°VÄ°L GÄ°YÄ°MLÄ° KÄ°ÅžÄ° YAKALANAN BORDO BERELÄ°YMÄ°Åž

Yeni Åžafak Gazetesi'nden Haluk Karakaya'nÄ±n haberine göre polis, BeypazarÄ± 'eyalet imamÄ±' olduÄŸu ileri sürülen Zeki K.'ya operasyon düzenledi. Ekipler, burada 2'si hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 4 bordo bereli askerin de bulunduÄŸunu gördü. Operasyon düzenlendiÄŸi sÄ±rada hücre evinde bulunduklarÄ± için yakalanan bordo berelilerden Ali Kapucu'nun, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'de darbeci general Semih Terzi'yi karÅŸÄ±layan sivil giyimli kiÅŸi olduÄŸu tespit edildi.

GATA'YA GÄ°DEN HELÄ°KOPTERDE

Darbe giriÅŸiminin püskürtülmesinin ardÄ±ndan kayÄ±plara karÄ±ÅŸan ÖKK personeli baÅŸçavuÅŸlar Burak Keklik, Hasan RaÅŸit AktaÅŸ, Ä°lhami YÄ±ldÄ±z, Ali Kapucu ve Zeki K.'nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda Keklik ve AktaÅŸ hakkÄ±nda daha önce zaten yakalama kararÄ± bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ali Kapucu'nun ise darbeci Semih Terzi'yi öldüren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in ÅŸehit ediliÅŸi sÄ±rasÄ±nda orada olduÄŸu, Halisdemir'in naaÅŸÄ±nÄ± GATA'ya götüren helikoptere bindiÄŸi ve hastanede helikopterden indikten sonra firar ettiÄŸi öÄŸrenildi.

TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKTI Ä°DDÄ°ASI

FETÖ'nün sözde 'eyalet imamÄ±'nÄ±n cep telefonunda, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Zeki K.'nÄ±n Bank Asya'da da hesabÄ± olduÄŸu da ileri sürüldü. Polis, özel eÄŸitimli askerlerin hücre evinde siyasi suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki FETÖ üyeleri olabilecekleri üzerinde duruyor.

 

 

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