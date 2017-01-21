Kamyonun emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bariyerlerini aÅŸmasÄ± polisi harekete geÃ§irdi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irerek, uyarÄ± ateÅŸi atÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü önünde freni patlayan kamyon korkuttu. Kamyonun Emniyet MüdürlüÄŸü önündeki bariyeri aÅŸmasÄ± üzerine polis uyarÄ± ateÅŸi açtÄ±, olayla ilgili 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada "Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerleri aÅŸmak istemesi sonucuyla paniÄŸe neden olmuÅŸtur. Polis ekipleri anÄ±nda müdahale ederek kamyon güvenlik çemberine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.