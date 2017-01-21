Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/01/2017 14:57

FlaÅŸ Bylock soruÅŸturmasÄ±nda 180 TSK personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin 180 personeli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan FETÖ/PDY'nin kriptolu programÄ± Bylock uygulamasÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 180 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Mahkeme kararÄ± ile toplam 48 ilde eÅŸ zamanlÄ± aramalar yapÄ±lÄ±yor. Åžuana kadar toplam 12 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ast Subay – Albay rütbelerinde olan ÅŸüphelilerin 123'ünün Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Personeli olduÄŸu öÄŸrenildi. Åžüphelilerin ifadeleri doÄŸrultusunda gözaltÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ± bekleniyor.

26 KÄ°ÅžÄ°YE 15 YIL HAPÄ°S Ä°STENDÄ°

Öte yandan FETÖ'nün kriptolu haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalÄ±ÅŸanÄ± 26 kiÅŸi hakkÄ±nda "Terör örgütü üyeliÄŸi" suçundan 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle Ä°ddianame düzenlendi. Bylock kullanÄ±cÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 215 bin 92 olduÄŸu belirtilen iddianamede, ÅŸuana kadar 15 milyon 520 bin 522 adet kriptolu mesaj içeriÄŸinin çözümlendiÄŸi kaydedildi.

BYLOCK'UN ÖZELLÄ°KLERÄ° DE ANLATILDI

Ä°ddianamede sunucusunun Litvanya'da olduÄŸu belirtilen Bylock'un, ilk önce Ä°ngilizce yazÄ±lÄ±m olarak üretildiÄŸi daha sonra Türkçe yazÄ±lÄ±m güncellemesi yapÄ±larak tüm Türkiye'de örgüt mensuplarÄ±nÄ±n hizmetine sunulduÄŸu belirtildi. Bylock üzerinden gönderilen mesajlarÄ±n alÄ±cÄ± tarafÄ±ndan silinmemiÅŸ ise eÄŸer sistem tarafÄ±ndan 24 saat içinde otomatik olarak silindiÄŸi, telefonlarÄ±n özelliklerine göre ekran görüntüsü ve kopyasÄ±nÄ±n alÄ±nabildiÄŸi kaydedildi.

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