KÃ¶peklerin kulaklarÄ±nÄ± kesen canilere Muazzez Ersoy'dan bÃ¼yÃ¼k tepki

Bir kÃ¶peÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesip sonrada yemesi iÃ§in Ã¶nÃ¼ne atan iki ÅŸahÄ±sa tepkiler bÃ¼yÃ¼yor. Sanat camiasÄ±ndan Muazzez Ersoy, "Bu kÃ¶peÄŸin de canÄ± en az bizimki kadar kÄ±ymetli. BÃ¶yle bir vahÅŸetin cezasÄ± sadece para olmamalÄ±. " ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Isparta'da iki kiÅŸinin kulaklarÄ±nÄ± kestikleri bir köpek yavrusuyya poz verip bu görüntüleri sosyal medyada paylaÅŸmalarÄ± tüm Türkiye'yi üzüntüye boÄŸmuÅŸtu. Tepkiler üzerine gözaltÄ±na alÄ±nan ancak serbest bÄ±rakÄ±lan bu kiÅŸilere öfke yaÄŸmaya devam ediyor.

ÜNLÜLERÄ°N KÄ°ÅžÄ°SEL ÇABALARI ETKÄ°LÄ° OLDU

OlayÄ±n duyurulmasÄ±nda ise ünlü isimlerin kiÅŸisel çabalarÄ± etkili olmuÅŸtu. ÅžahÄ±slarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na çok öfkelenenlerden biri de ünlü sanatçÄ± Muazzez Ersoy oldu. KÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± "Her canlÄ±nÄ±n yaÅŸam hakkÄ± var, kâinat sadece insanlarÄ±n yaÅŸam alanÄ± deÄŸil. Bu köpeÄŸin de canÄ± en az bizimki kadar kÄ±ymetli. Böyle bir vahÅŸetin cezasÄ± sadece para olmamalÄ±. O zavallÄ± köpeÄŸe bunu yaÅŸatanlar en aÄŸÄ±r cezalara çarptÄ±rÄ±lmalÄ±. Bizim çocuklarÄ±mÄ±z hangi ara bu kadar kötü oldu? Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, vicdanÄ±mÄ±zÄ± ne ara kaybettik?" diyerek dile getiren sanatçÄ±, yetkili birim ve kuruluÅŸlarÄ± vahÅŸi eylemi gereçekleÅŸtiren ÅŸahÄ±slara hakkÄ±nda gerekeni yapmalarÄ± konusunda göreve çaÄŸÄ±rdÄ±.