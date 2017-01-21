Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/01/2017 20:00

Ä°stanbul'da yaÅŸanan facia 2 olayÄ±n detayÄ±na ve terÃ¶ristine ulaÅŸÄ±ldÄ±


Ä°stanbul'da dÃ¼n gece emniyete ve AKP il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± yapan kiÅŸinin parmak izine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na düzenlenen lav silahlÄ± saldÄ±rÄ±larla ilgili araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± sürdüren polis, iki silahta da aynÄ± parmak izine ulaÅŸtÄ±. Parmak izinin DHKP-C terör örgütü üyeliÄŸinden kaydÄ± bulunan Åžerif Turunç'a ait olduÄŸu tespit edildi.

TÜRKÄ°YE'YE GEÇEN YIL KAÇAK YOLLARDAN GÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Emniyet kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre; Turunç'un geçen yÄ±l Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±. Turunç'un kaçak giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda Bilgehan Karpat adlÄ± kiÅŸi de yanÄ±nda bulunuyordu. Yetkililer, kimliÄŸi henüz belirlenemeyen ikinci saldÄ±rganÄ±n da Bilgehan Karpat olabileceÄŸini belirtiyor

ARANAN TERÖRÄ°STLER LÄ°STESÄ°NDE

YakalanmasÄ± için operasyonlar düzenlenen 43 yaÅŸÄ±ndaki Åžerif Turunç, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n arananlar listesinde yer alÄ±yor. Gri listede bulunan Turunç'un yakalanmasÄ± için 300 bin TL'ye kadar ödül konulduÄŸunu da öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a geÃ§miÅŸ olsun telefonu

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu dÃ¼n akÅŸam AKP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± arayarak geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.


KÃ¶peklerin kulaklarÄ±nÄ± kesen canilere Muazzez Ersoy'dan bÃ¼yÃ¼k tepki

Bir kÃ¶peÄŸin kulaklarÄ±nÄ± kesip sonrada yemesi iÃ§in Ã¶nÃ¼ne atan iki ÅŸahÄ±sa tepkiler bÃ¼yÃ¼yor. Sanat camiasÄ±ndan Muazzez Ersoy, "Bu kÃ¶peÄŸin de canÄ± en az bizimki kadar kÄ±ymetli. BÃ¶yle bir vahÅŸetin cezasÄ± sadece para olmamalÄ±. " ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Kamyonun emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bariyerlerini aÅŸmasÄ± polisi harekete geÃ§irdi

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde freni patlayan kamyon polisi alarma geÃ§irerek, uyarÄ± ateÅŸi atÄ±ldÄ±.