Bylock operasyonunda 180 eski askeri personel hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ankara merkezli 48 ilde FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Deniz ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan ihraÃ§ edilen 180 askeri personel hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma doÄŸrultusunda, FETÖ'nün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla daha önce Deniz ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan ihraç edilen 180 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.Åžüphelilerin birçoÄŸunun astsubay ve albay rütbesinde olduklarÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda TSK'dan ihraç edildikleri öÄŸrenildi.

48 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±: 12 gözaltÄ±

Yakalama kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan jandarma ekiplerince 48 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.Operasyonda ÅŸu ana kadar 12 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.