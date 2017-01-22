Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/01/2017 07:28

Bylock operasyonunda 180 eski askeri personel hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

bylock operasyonu

Ankara merkezli 48 ilde FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± Bylock'u kullandÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Deniz ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan ihraÃ§ edilen 180 askeri personel hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma doÄŸrultusunda, FETÖ'nün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla daha önce Deniz ve Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan ihraç edilen 180 kiÅŸi hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.Åžüphelilerin birçoÄŸunun astsubay ve albay rütbesinde olduklarÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda TSK'dan ihraç edildikleri öÄŸrenildi.

48 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±: 12 gözaltÄ±

Yakalama kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan jandarma ekiplerince 48 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.Operasyonda ÅŸu ana kadar 12 zanlÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FlaÅŸ DAEÅž'e ait 2 bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 11 terÃ¶rist etkisi hale getirildi

terÃ¶rist

O terÃ¶risti bulana 300 bin TL Ã¶dÃ¼l verilecek

Ä°stanbul'da AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binalarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili aranan terÃ¶risti bulana Ã¶dÃ¼l verilecek

istanbul yol

Ä°stanbullular dikkat bugÃ¼n bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Bu akÅŸam FenerbahÃ§e ve Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak