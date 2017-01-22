DoÄŸa harikasÄ± cayÄ±r cayÄ±r yanÄ±yor itfaiye ekipleri olay yerinde

Mersinâ€™in Silifke ilÃ§esinde bulunan ve en Ã¶nemli Ã¶zelliklerinden biri UluslararasÄ± Ramsar SÃ¶zleÅŸmesi ile koruma altÄ±nda bulunmasÄ± olan GÃ¶ksu DeltasÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

DeltanÄ±n ilçeye baÄŸlÄ± TaÅŸucu Mahallesi ÇavuÅŸbucaÄŸÄ± mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°hbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ancak arazi ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygun olmamasÄ± nedeniyle yangÄ±na müdahale edilemedi. Çok sayÄ±da kuÅŸ çeÅŸidi ve bitki türüne ev sahipliÄŸi yapan deltada ilk belirmelere göre 70 dönüm sazlÄ±k arazinin yandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Arazinin bataklÄ±k olmasÄ± nedeniyle müdahale ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için yangÄ±nÄ±n kendiliÄŸinden sönmesinin beklendiÄŸi bildirildi.