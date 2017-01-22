Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/01/2017 07:56

ÅžÃ¼pheli paket sanÄ±ldÄ± bakÄ±n iÃ§inden ne Ã§Ä±ktÄ±

olay yeri

Van'Ä±n Ä°pekyolu ilÃ§esinde bir binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan ÅŸÃ¼pheli paket Ã¼zerine ekipler harekete geÃ§ti

AlÄ±nan bilgilere göre, AlipaÅŸa Mahallesi'nde vatandaÅŸlarca 155 Polis Ä°mdat HattÄ±'na, bir binanÄ±n önüne ÅŸüpheli paket bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± yapÄ±ldÄ±. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ilk incelemede paket sanÄ±lanÄ±n pusetle terk edilmiÅŸ bebek olduÄŸunu gördü. Polislerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, soÄŸuktan donma tehlikesi geçiren bebeÄŸe ilk müdahaleyi yaptÄ±. Van Bölge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan bebeÄŸin, saÄŸlÄ±k kontrolleri yapÄ±ldÄ± ve karnÄ± doyuruldu. Polis ekipleri 20 günlük kÄ±z bebeÄŸi, Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± sevgi evine teslim etti. BebeÄŸi terk edenlerin bulunmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar sürdürülüyor.

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