Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/01/2017 07:59

Ä°ki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± parmak izi Ã§Ä±ktÄ±

istanbulda saldÄ±rÄ±lar

GeÃ§tiÄŸimiz Cuma akÅŸamÄ± AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larla ilgili Ã¶nemli geliÅŸmeler yaÅŸandÄ±

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na düzenlenen lav silahlÄ± saldÄ±rÄ±larla ilgili araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± sürdüren polis, iki silahta da aynÄ± parmak izine ulaÅŸtÄ±. Parmak izinin DHKP-C terör örgütü üyeliÄŸinden kaydÄ± bulunan Åžerif Turunç’a ait olduÄŸu tespit edildi.

Emniyet kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre; Turunç’un geçen yÄ±l Yunanistan’dan kaçak yollarla Türkiye’ye giriÅŸ yaptÄ±. Turunç’un kaçak giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda Bilgehan Karpat adlÄ± kiÅŸi de yanÄ±nda bulunuyordu. Yetkililer, kimliÄŸi henüz belirlenemeyen ikinci saldÄ±rganÄ±n da Bilgehan Karpat olabileceÄŸini belirtiyor

ARANAN TERÖRÄ°STLER LÄ°STESÄ°NDE

YakalanmasÄ± için operasyonlar düzenlenen 43 yaÅŸÄ±ndaki Åžerif Turunç, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n arananlar listesinde yer alÄ±yor. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanmasÄ± için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduÄŸunu da öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FlaÅŸ DAEÅž'e ait 2 bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 11 terÃ¶rist etkisi hale getirildi

terÃ¶rist

O terÃ¶risti bulana 300 bin TL Ã¶dÃ¼l verilecek

Ä°stanbul'da AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binalarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili aranan terÃ¶risti bulana Ã¶dÃ¼l verilecek

istanbul yol

Ä°stanbullular dikkat bugÃ¼n bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Bu akÅŸam FenerbahÃ§e ve Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak