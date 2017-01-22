Jandarmaya tÃ¼rban yasaÄŸÄ± kalktÄ±

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda kadÄ±n personeline yÃ¶nelik tÃ¼rban yasaÄŸÄ± kalktÄ±

KadÄ±n personel ÅŸapka, kep veya örgü bere altÄ±nda yüzünü kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek. ‘Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Personel YönetmeliÄŸi’ Resmi Gazete’nde yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Yönetmelikle Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeline iliÅŸkin, ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin uygulanmasÄ±na dair usul ve esaslar belirlendi. Personelin genel kolluk kuvvetleri arasÄ± geçici görevlendirmeler, personelin ödevleri, hak ve sorumluluklarÄ±, yasaklar, nöbet ve izinleri, deÄŸerlendirme ve ödüllendirmeler düzenlendi.Buna göre Jandarma ve Sahil Güvenlik’te kadÄ±n personelin ÅŸapka, kep veya örgü bere altÄ±nda yüzünü kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± üniforma rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek. Resmi olarak görev yapan kadÄ±n personel, hamileliÄŸini belgelediÄŸi takdirde resmi kÄ±yafet yerine sivil kÄ±yafetle görev yapabilecek.