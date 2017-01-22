Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/01/2017 08:02

Jandarmaya tÃ¼rban yasaÄŸÄ± kalktÄ±

kadÄ±n jandarma

Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda kadÄ±n personeline yÃ¶nelik tÃ¼rban yasaÄŸÄ± kalktÄ±

KadÄ±n personel ÅŸapka, kep veya örgü bere altÄ±nda yüzünü kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± üniforma rengindeki desensiz giysileri giyebilecek. ‘Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± Personel YönetmeliÄŸi’ Resmi Gazete’nde yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Yönetmelikle Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeline iliÅŸkin, ilgili kanunlarda bulunan hükümlerin uygulanmasÄ±na dair usul ve esaslar belirlendi. Personelin genel kolluk kuvvetleri arasÄ± geçici görevlendirmeler, personelin ödevleri, hak ve sorumluluklarÄ±, yasaklar, nöbet ve izinleri, deÄŸerlendirme ve ödüllendirmeler düzenlendi.Buna göre Jandarma ve Sahil Güvenlik’te kadÄ±n personelin ÅŸapka, kep veya örgü bere altÄ±nda yüzünü kapatmayacak ÅŸekilde baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± üniforma rengindeki desensiz giysileri giymesine izin verilecek. Resmi olarak görev yapan kadÄ±n personel, hamileliÄŸini belgelediÄŸi takdirde resmi kÄ±yafet yerine sivil kÄ±yafetle görev yapabilecek. 

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

fÄ±rat kalkanÄ± harekatÄ±

FlaÅŸ DAEÅž'e ait 2 bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 11 terÃ¶rist etkisi hale getirildi

terÃ¶rist

O terÃ¶risti bulana 300 bin TL Ã¶dÃ¼l verilecek

Ä°stanbul'da AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binalarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili aranan terÃ¶risti bulana Ã¶dÃ¼l verilecek

istanbul yol

Ä°stanbullular dikkat bugÃ¼n bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Bu akÅŸam FenerbahÃ§e ve Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak