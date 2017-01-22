Ä°stanbullular dikkat bugÃ¼n bu yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Bu akÅŸam FenerbahÃ§e ve Medipol BaÅŸakÅŸehir arasÄ±nda oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

KadÄ±köy'de oynanacak Fenerbahçe-Medipol BaÅŸakÅŸehir Spor Toto Süper Lig futbol müsabakasÄ± nedeniyle bugün bazÄ± yollar trafiÄŸe kapatÄ±lacak.Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 19.00'daki karÅŸÄ±laÅŸma sebebiyle KadÄ±köy'deki bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak.

Fenerbahçe-Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ± nedeniyle saat 16.00'dan itibaren trafiÄŸe kapatÄ±lacak yollar ÅŸöyle:

"D-100 güney yol BoÄŸaziçi Köprüsü'nden geliÅŸ Üsküdar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen güney baÄŸlantÄ± yolu, Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtçu ParkÄ± Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'ndan, BaÄŸdat Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar olan kÄ±sÄ±m) ve BaÄŸdat Caddesi'nin (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Kompleksi arkasÄ± TaÅŸköprü Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar olan kÄ±sÄ±m)."