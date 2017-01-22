O terÃ¶risti bulana 300 bin TL Ã¶dÃ¼l verilecek

Ä°stanbul'da AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ binalarÄ±na dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla ilgili aranan terÃ¶risti bulana Ã¶dÃ¼l verilecek

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasÄ±na önceki gün düzenlenen saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan silahlarÄ±n, Rus malÄ± RPG-18 olduÄŸu belirlendi. Ä°l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atÄ±lan roketin tapasÄ±nÄ±n arÄ±zalÄ± olduÄŸu için patlamanÄ±n gerçekleÅŸmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat ekipleri 15 adrese düzenlediÄŸi operasyonlarda 5 kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Roketatar üzerinde yapÄ±lan delil araÅŸtÄ±rmasÄ±nda iki silahta da aynÄ± parmak izine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Parmak izinin terör örgütü DHKP-C üyeliÄŸinden poliste kaydÄ± bulunan Åžerif Turunç’a ait olduÄŸu iddia edildi. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan teröristler listesinde bulunduÄŸu ve yakalanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olanlarÄ±n 300 bin lira ödüllendirileceÄŸi belirtilen Turunç’un geçtiÄŸimiz sene Yunanistan’dan Bilgehan Karpat isimli teröristle birlikte yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan Türkiye’ye girdiÄŸi bildirildi. Yetkililer, önceki gece gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±lardaki kimliÄŸi belirlenemeyen ikinci teröristin de Karpat olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duruyor.

POLÄ°SE ATEÅž AÇTI

Ä°stanbul genelinde kÄ±rmÄ±zÄ± alarm durumuna geçen polis, operasyonlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra aramalarÄ± da sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Polisin aradÄ±ÄŸÄ± terörist Åžerif Turunç Esenyurt’ta ortaya çÄ±ktÄ±. Taksiyle BaÄŸlarçeÅŸme mahallesine gelen Turunç, 1123 sokaktan geçtiÄŸi sÄ±rada bir ekip otosu görünce araçtan indi. SilahÄ±nÄ± çÄ±karan Turunç, polis aracÄ±na arkadan ateÅŸ açtÄ±. Polisin karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ara sokaklara kaçan terörist üzerindeki el bombasÄ± ve sÄ±rt çantasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kaçtÄ±. ÇatÄ±ÅŸma sonrasÄ± bölgeye çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Turunç’un yere attÄ±ÄŸÄ± sÄ±rt çantasÄ± ve el bombasÄ± için uzman ekip çaÄŸrÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemelerde sÄ±rt çantasÄ±ndan silah, eldiven, ip, ilaç ve bazÄ± kÄ±yafetler çÄ±ktÄ±.

‘ÜZERÄ°MDE BOMBA VAR’ DEMÄ°Åž

Turunç’u, olay yerine getiren taksi ÅŸoförü ise ifadesi alÄ±nmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri takside parmak izi incelemesi yaptÄ±. Taksici, teröristin “Üzerimde bomba var” diyerek bindiÄŸini ve kendisini tehdit ettiÄŸini öne sürdü. Polis çevredeki güvenlik kamera ve MOBESE kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±.

EMNÄ°YETTE ALARM

Roketli saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü önünde, dün sabah saatlerinde sÄ±cak dakikalar yaÅŸandÄ±. Bir kamyonetin hÄ±zla binaya yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören nöbetçi polis havaya ateÅŸ etti. Bariyerleri aÅŸan kamyonet güçlükle durabildi. Silah seslerini duyan binadaki diÄŸer polisler, terör saldÄ±rÄ±sÄ± ihtimali üzerine kamyonetin etrafÄ±nÄ± ablukaya aldÄ±. Sürücü gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada olayÄ±n terör saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± kamyonetin freninin patladÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

ARANAN TERÖRÄ°STLER LÄ°STESÄ°NDE

YakalanmasÄ± için operasyonlar düzenlenen 43 yaÅŸÄ±ndaki Åžerif Turunç, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n arananlar listesinde yer alÄ±yor. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanmasÄ± için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduÄŸunu da öÄŸrenildi.