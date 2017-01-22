FlaÅŸ DAEÅž'e ait 2 bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§ imha edildi

Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda 11 terÃ¶rist etkisi hale getirildi

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, DEAÅž baÅŸta olmak üzere terör örgütlerinin yarattÄ±ÄŸÄ± tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliÄŸini artÄ±rmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 AÄŸustos 2016'da baÅŸlatÄ±lan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± devam ediyor.HarekatÄ±n 152. gününde, muhalif unsurlarÄ±n, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla düzenlediÄŸi harekat, yoÄŸun ateÅŸ desteÄŸiyle devam etti.Harekatta, tespit edilen 165 terör örgütü DEAÅž hedefine atÄ±ÅŸ yapÄ±larak, örgüt mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan barÄ±nma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçlarÄ±n bir kÄ±smÄ± imha edildi, bir kÄ±smÄ± ise kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Hava harekatÄ±nda 2 bombalÄ± araç imha edildi

Türk Hava Kuvvetleri'nce, Bab bölgesinde tespit edilen 2 DEAÅž hedefine yönelik düzenlenen hava harekatÄ±nda 2 bombalÄ± araç imha edildi. BombalÄ± araçlarÄ±n imhasÄ±na iliÅŸkin görüntüler paylaÅŸÄ±ldÄ±.Harekat kapsamÄ±nda 11 terör örgütü DEAÅž mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi, 2 teröristin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Koalisyon güçlerince, Tadif'in güneydoÄŸusunda tespit edilen DEAÅž hedeflerine yönelik hava harekatÄ±nda ise bir terörist yaralandÄ±, bir top/obüs ve bir bombalÄ± araç imha edildi.Terör örgütü DEAÅž'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek saÄŸlayan patlayÄ±cÄ± madde tespit ve imha timleri, 44 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± (EYP) imha etti. HarekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bugüne, çoÄŸu tuzaklanmÄ±ÅŸ 3 bin 88 EYP ve 43 mayÄ±n kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.