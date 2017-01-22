Ä°stanbul'daki saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶rist yakalandÄ±

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BinasÄ± ve Ä°stanbul Emniyet BinasÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist yakalandÄ±

Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü (TEM) ekipleri Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’ne ve AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binalarÄ±na önceki gün art arda lav silahlarÄ±yla saldÄ±rÄ± düzenleyen teröristi TekirdaÄŸ’da yakalandÄ±. DHKP-C terör örgütü üyesi Åžerif Turunç’un tek atÄ±mlÄ± lav silahlarÄ±yla düzenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan dün Esenyurt’ta polis ekiplerine ateÅŸ açan kiÅŸi olduÄŸu belirlendi. Polis teröristin geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± lav silahlarÄ±nda parmak izlerine rastlamÄ±ÅŸ saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸini belirlemiÅŸti. Turunç’un yakalandÄ±ÄŸÄ±nda üzerinde suikast silahÄ± olarak bilinen Glock marka bir tabancanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.

43 yaÅŸÄ±ndaki terörist Åžerif Turunç, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n arananlar listesinde yer alÄ±yordu. Gri listede bulunan Turunç’un yakalanmasÄ± için 300 bin TL’ye kadar ödül konulduÄŸu da öÄŸrenilmiÅŸti.

EÅžGAL DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEYE ÇALIÅžTI

SaldÄ±rÄ± öncesi Yunanistan'dan Türkiye'ye giriÅŸ yapan ve tekrar Yunanistan'a kaçma hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen teröristin, tanÄ±nmamak için saçlarÄ±nÄ± keserek eÅŸgalini deÄŸiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

NE OLMUÅžTU?

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasÄ±na önceki gün düzenlenen saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan silahlarÄ±n, Rus malÄ± RPG-18 olduÄŸu belirlendi. Ä°l baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atÄ±lan roketin tapasÄ±nÄ±n arÄ±zalÄ± olduÄŸu için patlamanÄ±n gerçekleÅŸmediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. Roketatar üzerinde yapÄ±lan delil araÅŸtÄ±rmasÄ±nda iki silahta da aynÄ± parmak izine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Parmak izinin terör örgütü DHKP-C üyeliÄŸinden poliste kaydÄ± bulunan Åžerif Turunç’a ait olduÄŸu iddia edildi. Turunç’un geçtiÄŸimiz sene Yunanistan’dan Bilgehan Karpat isimli teröristle birlikte yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan Türkiye’ye girdiÄŸi bildirildi. Yetkililer, önceki gece gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±lardaki kimliÄŸi belirlenemeyen ikinci teröristin de Karpat olabileceÄŸi ihtimali üzerinde duruyor.

POLÄ°SE ATEÅž AÇTI

Ä°stanbul genelinde kÄ±rmÄ±zÄ± alarm durumuna geçen polis, operasyonlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra aramalarÄ± da sÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°ddialara göre polisin aradÄ±ÄŸÄ± terörist Åžerif Turunç dün Esenyurt’ta ortaya çÄ±ktÄ±. Taksiyle BaÄŸlarçeÅŸme mahallesine gelen Turunç polis otosu görünce araçtan indi. SilahÄ±nÄ± çÄ±karan Turunç, polis aracÄ±na arkadan ateÅŸ açtÄ±. Polisin karÅŸÄ±lÄ±k vermesiyle çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Ara sokaklara kaçan terörist üzerindeki el bombasÄ± ve sÄ±rt çantasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±ktan sonra kaçtÄ±. ÇatÄ±ÅŸma sonrasÄ± bölgeye çok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Turunç’un yere attÄ±ÄŸÄ± sÄ±rt çantasÄ± ve el bombasÄ± için uzman ekip çaÄŸrÄ±ldÄ±. YapÄ±lan incelemelerde sÄ±rt çantasÄ±ndan silah, eldiven, ip, ilaç ve bazÄ± kÄ±yafetler çÄ±ktÄ±.

Kaynak: Hürriyet