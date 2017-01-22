Darbeci 62 asker ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Darbe giriÅŸimi gecesinde Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan 62 asker, yarÄ±n ilk kez Silivri'de hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin terör savcÄ±larÄ± Hikmet Pak ve Bülent BaÅŸer tarafÄ±ndan yürütülen ve darbe gecesi Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nÄ±n ele geçirilmek istenmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'da askerlere yönelik hazÄ±rlanan 189 sayfalÄ±k ilk iddianame, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sabiha Gökçen HavalimanÄ±'nÄ± ele geçirmeye çalÄ±ÅŸan subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±lanacaÄŸÄ± dava, 23 Ocak Pazartesi günü Silivri Ceza ve infaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki mahkeme salonunda görülecek.

Ä°stanbul'da askerlerin yargÄ±lanacaÄŸÄ± ilk dava

Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirilen darbe giriÅŸiminde görev alan askerlerle ilgili hazÄ±rlanan ilk iddianamenin ilk bölümünde, FETÖ/PDY'nin yapÄ±sÄ± anlatÄ±ldÄ±, bu yapÄ±yla ilgili daha önceki soruÅŸturma evraklarÄ± ve dava dosyalarÄ±na deÄŸinildi.

Ä°ddianamede, FETÖ/PDY'nin birinci eylemi olarak Hrant Dink cinayeti gösterilirken, FETÖ adÄ±nÄ±n ilk kez kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve Fetullah Gülen hakkÄ±nda ilk kez yakalama kararÄ± verilen "TahÅŸiyecilere kumpas" soruÅŸturmasÄ± ile Selam Tevhid, MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± ve "darbe giriÅŸimi" suçundan ilk tutuklamalarÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi 17-25 AralÄ±k kumpas soruÅŸturmalarÄ± da sÄ±rasÄ±yla ÅŸüphelilerinin eylemleriyle beraber anlatÄ±ldÄ±.

Ceza istemleri

Olayda 8 zÄ±rhlÄ± araç içinde 33 A2 piyade tüfeÄŸi, 18 MG3 makinalÄ± tüfek, 17 A3 piyade tüfeÄŸi, 1 G3 piyade tüfeÄŸi, 4 tabanca, 222 ÅŸarjör, 18 bin fiÅŸek, 4 telsiz, 2 adet aÄŸÄ±r silah ve 25 topçu mühimmatÄ±nÄ±n ele geçirildiÄŸi belirtilen iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nÄ±n öngördüÄŸü düzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu düzen yerine baÅŸka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± önlemeye teÅŸebbüs etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbüs etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya görevlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbüs etmek" suçlarÄ±ndan üçer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca, bir kÄ±sÄ±m ÅŸüphelinin "silahlÄ± terör örgütüne üye olmak", bir kÄ±smÄ±nÄ±n da "silahlÄ± terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suçlarÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.