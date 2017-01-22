Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/01/2017 13:06

Dikkat soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geri dÃ¶nÃ¼yor

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Hafta baÅŸÄ±ndan itibaren yurt genelinde hava sÄ±caklÄ±klarÄ± dÃ¼ÅŸecek. Ä°stanbul ve Ankara iÃ§in Meteoroloji kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± uyarÄ±sÄ± yaptÄ±

Mevsim normalleri civarÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n salÄ± günü batÄ± kesimlerden baÅŸlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde azalmasÄ± bekleniyor.Pazartesi günü yurt genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoÄŸun sis ve pus etkili olacak.SalÄ± günü yurdumuz batÄ± kesimlerden gelen yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisi altÄ±na giriyor.SoÄŸuk havayla beraber gelen sistemde yaÄŸÄ±n cinsi kar ÅŸeklinde olacak. YaÄŸÄ±ÅŸlar kÄ±yÄ± kesimlerde saÄŸanak yaÄŸmur ÅŸeklinde gerçekleÅŸecek.Meteoroloji'den alÄ±nan bilgilere göre, Ä°stanbul'da çarÅŸamba günü karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde etkili olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar perÅŸembe günü kara dönüÅŸecek.Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n pazar gününe kadar etkili olmasÄ± tahmin ediliyor. ÇarÅŸamba gününden itibaren yaÄŸÄ±ÅŸlar yurt genelinde etkili olacak.

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