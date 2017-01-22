Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne (FETÃ–) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Bolu merkezli 9 ilde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÖ'nün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" ve "Egale"Ä± kullanma, "örgüt mensubu olmak ve örgüt adÄ±na faaliyette bulunmak" suçlamasÄ±yla, meslekten ihraç edilen, açÄ±ÄŸa alÄ±nan veya görevde bulunan askeri personel ve öÄŸretmenlere yönelik Bolu merkezli Adana, Ä°stanbul, Ankara, KÄ±rÅŸehir, Aksaray, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Kayseri'de eÅŸ zamanlÄ± operasyon düzenlendi.

Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele (TEM) ve KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Åžüphelilerin emniyetteki iÅŸlemleri devam ederken, operasyonlarÄ±n sürdüÄŸü belirtildi.