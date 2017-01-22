Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/01/2017 19:56

Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Adalar, AtaÅŸehir, Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Åžile  ve Üsküdar'Ä±n bazÄ± bölgelerine yarÄ±n elektrik verilemeyecek. 

Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan açÄ±klamaya  göre, Adalar'da 11.00-13.00'te, BurgazadasÄ± Mahallesi ÇarÅŸÄ± Sokak, KÄ±nalÄ±ada  Mahallesi KÄ±nalÄ± FÄ±rÄ±n, KÄ±nalÄ± ÇarÅŸÄ±, KÄ±nalÄ±baÄŸ, KöÅŸklü, Sakibey, Ä°skele,  AcÄ±aÄŸaç, Akasya, Alsancak, BeÅŸiroÄŸlu, SakÄ±zlÄ±, Tekinay, Akgünlük, NarçiçeÄŸi,  ÇÄ±narlÄ±köÅŸk, Åžükrü Gülesin, Bahçeli, Ferit Tüzün sokaklar, Büyükada Maden  Mahallesi ÇÄ±nar Sokak; AtaÅŸehir'de 09.00-11.00'de, Barbaros Mahallesi Kutlay,  Öncü, Atatürk, Timur, Ihlamur, Karanfil, Gül, Åžebboy, ArdÄ±ç, Mor Sümbül, Açelya,  ÇiÄŸdem, Mor Leylak, Mimar Sinan, Bahçecik, FesleÄŸen sokaklar; 09.30-11.30'da,  FerhatpaÅŸa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., MareÅŸal Fevzi Çakmak ,15.,  17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar; 10.00-12.00'de, Barbaros Mahallesi  Kardelen Sokak; 14.00-16.00'da, FerhatpaÅŸa Mahallesi Karadeniz, 97., Yeditepe,  141., Ulu Önder, 2., MareÅŸal Fevzi Çakmak, 41., 44., 43., Yavuz Sultan Selim,  93., 48. ,37. sokaklar elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 11.00-13.00'te, Hamidiye Mahallesi Ceylan, Serkan,  UlubatlÄ± Hasan, Gürkan, Kervan, Göksel, Bestegül sokaklarÄ±nda, Mehmet Akif  Mahallesi Dalyan, AydÄ±n Menderes, Ray, UlubatlÄ± Hasan, Bilen, Hendek, Mesut,  NazlÄ±, YankÄ± sokaklarÄ±nda, Mimar Sinan Mahallesi Barbaros Hayrettin PaÅŸa, Esila,  Gülabi, Nilüfer, Orhangazi, ÇaÄŸlayan, Åžebnem, Rahmet, Akarsu, UlubatlÄ± Hasan  sokaklarÄ±nda, KadÄ±köy'de 11.00-13.00'te, Caddebostan Mahallesi KavaklÄ±,  PapatyalÄ±, Kemal Sunal sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.

Kartal'da 09.00-11.00'de, Esentepe Mahallesi Mercan, ÅžaÅŸmaz, Ä°nönü,  Yenice, Leman, Ölçü, Hüner sokaklarÄ±na, 10.00-12.00'de, Orhantepe Mahallesi  Taylan, Cumhuriyet, Sümbül, Alaska, Gül, TuÄŸraberk, Fethiye, Mimoza, Demirbahçe,  Açelya, Köprü ÇÄ±kmazÄ±, Merhaba, Orhangazi, Nevbahar, Defne, Gülizar, Fulya, Lale,  Seheryeli, ÇamlÄ±, Erguvan sokaklarÄ±na elektrik verilmeyecek.

Sultanbeyli'de 10.00-12.00'de, Orhangazi Mahallesi Åžeyh Hikmet Efendi,  SalyazÄ±, Antalya, Valide Mehri, AhÄ±skalÄ±, Bedir, Belde, Benli, Beyzade, Derman,  DiriliÅŸ, Yaka, Külliye, Mercan, Merter, Cihan, Sedanur, Senem, Alpaslan,  Åžehitler, Sipahi, Süslü, Akgül, Åžehit Birol Çoban, Gençlik, Tahir, YuÅŸra, Zeynel  Abidin, Molla Gürani, Kaya, KayÄ±han, Ä°skender, Kalecik, KamacÄ±, Kamil, Kanal,  KarataÅŸ, Muhlis sokaklarÄ±; 12.30-13,30'da, Fatih Mahallesi Sanat, Demir, Dilek,  DiÅŸli, DoÄŸanay, Yaprak, Lodos ÇÄ±kmazÄ±, Mektup, Sayfiye, SÄ±rma, Siyer, Sütlüce,  Åžafak, YayÄ±k, Yerli, Yuvam, Ä°slamoÄŸlu, Tekke, UluçÄ±nar, Gerdan, Hakdiyen, ÇaÄŸlar,  Hatip, Hay, Cebeci, Hazerfen, Sümer, Hoca, Seyhan, Hudeybiye, Adil, ÅžalgamlÄ±,  Gölet, Risalet, Saf, Arcan, AyyÄ±ldÄ±z, Babil, CoÅŸkun, ÇayÄ±rbaÅŸÄ±, Akif, Boyluca,  Emirli, Gözeler, Üstü sokaklarÄ±; 14.30-16.30'da,  Mecidiye Mahallesi Demokrasi,  Fati, Gelingülü, Hekim, Kamer ÇÄ±kmazÄ±, Sahabe, Samsun, Serin, Umut, ÇaÄŸlayan,  Üçgöz, Aza, AslÄ±han, Kahyalar, Kangal, Mozaik, Süngü, UÄŸur, DikilitaÅŸ sokaklarÄ±  elektrik alamayacak.

Åžile'de 11.00-13.00'da, Balibey Mahallesi Hüner, Göçmen, Caner,  BektaÅŸ, SanatçÄ±lar, Sultan, AÄŸlayankaya, Ä°smet Ay, Önder, Üzüm, Kiraz, DalgÄ±ç,  Dalyan, ÇakÄ±l, Çardak, Uzunkum, Körfez, Dostlar, Koçak, YalçÄ±n, Genç, Melek,  Hale, Tülay, Sena, Mezgit, Elbiz sokaklarÄ±nda, Üsküdar 'da 10.00-12.00'da,  Bulgurlu Mahallesi KÄ±sacÄ±k, Aygül, SaÄŸlam sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi  uygulanacak.

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