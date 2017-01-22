Ä°stanbul'un hangi ilÃ§elerinde 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul'un Anadolu YakasÄ±nda bulunan bazÄ± ilÃ§elerinde 23 Ocak Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek
Adalar, AtaÅŸehir, Çekmeköy, Kartal, Sultanbeyli, Åžile ve Üsküdar'Ä±n bazÄ± bölgelerine yarÄ±n elektrik verilemeyecek.
Ä°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Adalar'da 11.00-13.00'te, BurgazadasÄ± Mahallesi ÇarÅŸÄ± Sokak, KÄ±nalÄ±ada Mahallesi KÄ±nalÄ± FÄ±rÄ±n, KÄ±nalÄ± ÇarÅŸÄ±, KÄ±nalÄ±baÄŸ, KöÅŸklü, Sakibey, Ä°skele, AcÄ±aÄŸaç, Akasya, Alsancak, BeÅŸiroÄŸlu, SakÄ±zlÄ±, Tekinay, Akgünlük, NarçiçeÄŸi, ÇÄ±narlÄ±köÅŸk, Åžükrü Gülesin, Bahçeli, Ferit Tüzün sokaklar, Büyükada Maden Mahallesi ÇÄ±nar Sokak; AtaÅŸehir'de 09.00-11.00'de, Barbaros Mahallesi Kutlay, Öncü, Atatürk, Timur, Ihlamur, Karanfil, Gül, Åžebboy, ArdÄ±ç, Mor Sümbül, Açelya, ÇiÄŸdem, Mor Leylak, Mimar Sinan, Bahçecik, FesleÄŸen sokaklar; 09.30-11.30'da, FerhatpaÅŸa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., MareÅŸal Fevzi Çakmak ,15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar; 10.00-12.00'de, Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak; 14.00-16.00'da, FerhatpaÅŸa Mahallesi Karadeniz, 97., Yeditepe, 141., Ulu Önder, 2., MareÅŸal Fevzi Çakmak, 41., 44., 43., Yavuz Sultan Selim, 93., 48. ,37. sokaklar elektrik alamayacak.
Çekmeköy'de 11.00-13.00'te, Hamidiye Mahallesi Ceylan, Serkan, UlubatlÄ± Hasan, Gürkan, Kervan, Göksel, Bestegül sokaklarÄ±nda, Mehmet Akif Mahallesi Dalyan, AydÄ±n Menderes, Ray, UlubatlÄ± Hasan, Bilen, Hendek, Mesut, NazlÄ±, YankÄ± sokaklarÄ±nda, Mimar Sinan Mahallesi Barbaros Hayrettin PaÅŸa, Esila, Gülabi, Nilüfer, Orhangazi, ÇaÄŸlayan, Åžebnem, Rahmet, Akarsu, UlubatlÄ± Hasan sokaklarÄ±nda, KadÄ±köy'de 11.00-13.00'te, Caddebostan Mahallesi KavaklÄ±, PapatyalÄ±, Kemal Sunal sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi yapÄ±lacak.
Kartal'da 09.00-11.00'de, Esentepe Mahallesi Mercan, ÅžaÅŸmaz, Ä°nönü, Yenice, Leman, Ölçü, Hüner sokaklarÄ±na, 10.00-12.00'de, Orhantepe Mahallesi Taylan, Cumhuriyet, Sümbül, Alaska, Gül, TuÄŸraberk, Fethiye, Mimoza, Demirbahçe, Açelya, Köprü ÇÄ±kmazÄ±, Merhaba, Orhangazi, Nevbahar, Defne, Gülizar, Fulya, Lale, Seheryeli, ÇamlÄ±, Erguvan sokaklarÄ±na elektrik verilmeyecek.
Sultanbeyli'de 10.00-12.00'de, Orhangazi Mahallesi Åžeyh Hikmet Efendi, SalyazÄ±, Antalya, Valide Mehri, AhÄ±skalÄ±, Bedir, Belde, Benli, Beyzade, Derman, DiriliÅŸ, Yaka, Külliye, Mercan, Merter, Cihan, Sedanur, Senem, Alpaslan, Åžehitler, Sipahi, Süslü, Akgül, Åžehit Birol Çoban, Gençlik, Tahir, YuÅŸra, Zeynel Abidin, Molla Gürani, Kaya, KayÄ±han, Ä°skender, Kalecik, KamacÄ±, Kamil, Kanal, KarataÅŸ, Muhlis sokaklarÄ±; 12.30-13,30'da, Fatih Mahallesi Sanat, Demir, Dilek, DiÅŸli, DoÄŸanay, Yaprak, Lodos ÇÄ±kmazÄ±, Mektup, Sayfiye, SÄ±rma, Siyer, Sütlüce, Åžafak, YayÄ±k, Yerli, Yuvam, Ä°slamoÄŸlu, Tekke, UluçÄ±nar, Gerdan, Hakdiyen, ÇaÄŸlar, Hatip, Hay, Cebeci, Hazerfen, Sümer, Hoca, Seyhan, Hudeybiye, Adil, ÅžalgamlÄ±, Gölet, Risalet, Saf, Arcan, AyyÄ±ldÄ±z, Babil, CoÅŸkun, ÇayÄ±rbaÅŸÄ±, Akif, Boyluca, Emirli, Gözeler, Üstü sokaklarÄ±; 14.30-16.30'da, Mecidiye Mahallesi Demokrasi, Fati, Gelingülü, Hekim, Kamer ÇÄ±kmazÄ±, Sahabe, Samsun, Serin, Umut, ÇaÄŸlayan, Üçgöz, Aza, AslÄ±han, Kahyalar, Kangal, Mozaik, Süngü, UÄŸur, DikilitaÅŸ sokaklarÄ± elektrik alamayacak.
Åžile'de 11.00-13.00'da, Balibey Mahallesi Hüner, Göçmen, Caner, BektaÅŸ, SanatçÄ±lar, Sultan, AÄŸlayankaya, Ä°smet Ay, Önder, Üzüm, Kiraz, DalgÄ±ç, Dalyan, ÇakÄ±l, Çardak, Uzunkum, Körfez, Dostlar, Koçak, YalçÄ±n, Genç, Melek, Hale, Tülay, Sena, Mezgit, Elbiz sokaklarÄ±nda, Üsküdar 'da 10.00-12.00'da, Bulgurlu Mahallesi KÄ±sacÄ±k, Aygül, SaÄŸlam sokaklarÄ±nda elektrik kesintisi uygulanacak.