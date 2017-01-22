AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na saldÄ±ran terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ±yÄ± düzenlediÄŸi belirlenen terör örgütü DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat, TekirdaÄŸ'da ölü olarak ele geçirildi.AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°stanbul Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince yürütülen soruÅŸturmada, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±yÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aranan teröristler listesindeki "gri liste"de yer alan ve baÅŸÄ±na 300 bin lira ödül konulan Bilgehan Karpat'Ä±n gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirlendi.TekirdaÄŸ'Ä±n MuratlÄ± ilçesindeki mesire alanÄ±nda olduÄŸu tespit edilen teröristin yakalanmasÄ± için operasyon düzenlendi.Operasyon sÄ±rasÄ±nda polise ateÅŸ açtÄ±ÄŸÄ± belirtilen terörist, ölü olarak ele geçirildi.

"Dur ihtarÄ±na uymadÄ±"

TekirdaÄŸ Emniyet Müdürü Mustafa AydÄ±n, Bilgehan Karpat'Ä±n, MuratlÄ± ilçesinde polisin "dur ihtarÄ±"na uymayÄ±p kaçtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve düzenlenen operasyonla ölü olarak ele geçirildiÄŸini belirtti.AydÄ±n, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, emniyet çevresinde alÄ±nan tedbirler çerçevesinde, terör örgütü DHKP-C üyesi Åžerif Turunç'un yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.ÅžahsÄ±n üzerinde el bombasÄ± ve tabanca bulunduÄŸunu ifade eden AydÄ±n, ''Ä°kinci ÅŸahsÄ± tespit etmek için çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yorduk. MuratlÄ± ilçesinde olduÄŸu tespit edildi. Dur ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± arkadaÅŸlar ateÅŸ açtÄ±lar. Araziye kaçtÄ± ve yapÄ±lan operasyon sonrasÄ± DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ölü olarak ele geçirildi.'' dedi.Öte yandan Karpat'Ä±n etkisiz hale getirildiÄŸi mesire alanÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan bir kulübede arama yapÄ±ldÄ±. Aramada, teröriste ait olduÄŸu belirtilen çanta ve bazÄ± eÅŸyalar bulundu.