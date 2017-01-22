Ã–ldÃ¼rÃ¼len gazeteci Hrant Dink mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden Agos gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dink, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 10. yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle anÄ±ldÄ±

Dink'in Zeytinburnu BalÄ±klÄ± Ermeni MezarlÄ±ÄŸÄ±'ndaki kabri baÅŸÄ±nda düzenlenen törene, eÅŸi Rakel, kÄ±zlarÄ± Sara ve Delal, oÄŸlu Ararat Dink ile kardeÅŸleri, yakÄ±nlarÄ±, Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, meslektaÅŸlarÄ± ve çok sayÄ±da vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±. Burada gerçekleÅŸtirilen ayinin ardÄ±ndan Dink için dua edildi.

EÅŸinin mezarÄ±na kÄ±rmÄ±zÄ± karanfil bÄ±rakan Rakel Dink, törenin ardÄ±ndan çocuklarÄ±yla birlikte katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n taziyelerini kabul etti.

Kültür ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Hrant Dink'i muhabbetle andÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Bu vesileyle ben bir kere daha baÅŸta sevgili eÅŸi olmak üzere bütün aileye, sevenlerine, arkadaÅŸlarÄ±na, Ermeni cemaatine, Agos çalÄ±ÅŸanlarÄ±na, Hrant Dink'in Türkiye'deki ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyorum, sabÄ±rlar diliyorum." dedi.

Bakan AvcÄ±, Dink suikastÄ±yla ilgili devam eden dava sürecine deÄŸinerek, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Dava süreci, pek çok baÅŸka süreçlerle iç içe geçmiÅŸ bir biçimde bugünlere kadar geldi. Bu süreç boyunca ne tür karanlÄ±k oyunlarÄ±n oynandÄ±ÄŸÄ±, davanÄ±n kendisinde de ne tür oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Ä°nÅŸallah bundan sonraki süreç, çok daha hakka, hukuka, adalete uygun bir biçimde yürüyecek. Tekrar baÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun, Allah bir daha böyle acÄ±lar göstermesin. Dink ailesine tekrardan sabÄ±rlar diliyorum."