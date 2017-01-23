Askeri zÄ±rhlÄ± araca roketli saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi bÃ¶lgede operasyon baÅŸladÄ±

Siirt'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK tarafÄ±ndan seyir halindeki askeri zÄ±rhlÄ± araca saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede operasyon baÅŸladÄ±

Siirt’ten Kurtalan Ä°lçesi istikametine giden Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’na ait zÄ±rhlÄ± kobra aracÄ±na, teröristler tarafÄ±ndan roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Saat 22.10 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen saldÄ±rÄ±da, roket mermisi zÄ±rhlÄ± araca isabet etmedi. BoÅŸ arsaya düÅŸen roket mermisi büyük bir gürültü ile patladÄ±. Can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± salÄ±dÄ±rÄ± sonrasÄ±nda teröristler karanlÄ±ktan faydalanarak kaçtÄ±.Patlama sonrasÄ± Emniyet MüdürlüÄŸü Terör Mücadele Åžubesi ekipleri, olay yerine gelerek kaçan saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon baÅŸlattÄ±.