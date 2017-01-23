Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/01/2017 06:50

Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 23 Ocak 2017

soÄŸuk ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan elde edilen son verilere gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

Ä°stanbul, Ankara ve yurdun pek çok bölümüne yeniden kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine göre Ä°stanbul'da salÄ± günü yaÄŸmur, çarÅŸamba günü karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlar perÅŸembe gününden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dönecek. Ankara'da ise çarÅŸamba gününden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n pazar gününe, Ankara'da ise cumartesi gününe kadar devam edeceÄŸi tahmin ediliyor. 

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kÄ±yÄ± kesimlerinin yaÄŸmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve yer yer kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°ç ve doÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceÄŸi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± ülke genelinde mevsim normalleri civarÄ±nda seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek. BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± ve az bulutlu 3

Ä°stanbul: ParçalÄ± ve az bulutlu 7

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu 11

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 15

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu 17

Samsun: ParçalÄ± ve çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 8

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu -6

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve az bulutlu 9

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