Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/01/2017 06:58

Ä°zmir'de gece yarÄ±sÄ± silah sesleri

silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°zmir'in Tire ilÃ§esinde yol kenarÄ±nda oturan 2 kiÅŸiye seyir halindeki aracÄ±n iÃ§inden ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucunda 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Tire ilçesinde, yol kenarÄ±nda oturanlara hareket halindeki otomobilden ateÅŸ açÄ±lmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi AslanlÄ± ÇeÅŸme Mevkiinde oturan YÄ±lmaz Ä°mer ve Onur BeletoÄŸlu'na, yoldan geçen bir otomobilden ateÅŸ açÄ±ldÄ±.Olayda Ä°mer ve BeletoÄŸlu yaralandÄ±.Silah seslerini duyan vatandaÅŸlarca Tire Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Ä°mer'in hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Tire Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri olayla ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

sosyal medya

Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r propagandasÄ± yapan 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Sosyal medya hesaplarÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 7 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Tansu Oskay

FlaÅŸ iddia ÃœnlÃ¼ pedagog eski eÅŸi tarafÄ±ndan darp edildi

Pozitif psikoloji yaklaÅŸÄ±mlÄ± ilk Ebeveyn Akademisinin kurucusu olan Tansu Oskay'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re eski eÅŸi mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Ozan Oskay kendisini darp etti. Tansu Oskay bu nedenle eski eÅŸe dava aÃ§tÄ±

kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Dikkat Meteoroloji Ä°stanbul iÃ§in gÃ¼n verdi

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek