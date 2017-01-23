Ä°zmir'de gece yarÄ±sÄ± silah sesleri

Ä°zmir'in Tire ilÃ§esinde yol kenarÄ±nda oturan 2 kiÅŸiye seyir halindeki aracÄ±n iÃ§inden ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucunda 2 kiÅŸi yaralandÄ±

Tire ilçesinde, yol kenarÄ±nda oturanlara hareket halindeki otomobilden ateÅŸ açÄ±lmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi yaralandÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi AslanlÄ± ÇeÅŸme Mevkiinde oturan YÄ±lmaz Ä°mer ve Onur BeletoÄŸlu'na, yoldan geçen bir otomobilden ateÅŸ açÄ±ldÄ±.Olayda Ä°mer ve BeletoÄŸlu yaralandÄ±.Silah seslerini duyan vatandaÅŸlarca Tire Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±lardan Ä°mer'in hayati tehlikesinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi.Tire Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri olayla ilgili araÅŸtÄ±rma baÅŸlattÄ±.