Parkta oturan opera sanatÃ§Ä±sÄ±nÄ± vurdular

Ä°zmir'den Samsun'a gÃ¶rev iÃ§in giden ve parkta otururken silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan opera sanatÃ§Ä±sÄ± ve senarist arkadaÅŸÄ± hastanelik oldu

Olay, Samsun'un Ä°lkadÄ±m ilçesi Kale Mahallesi AnÄ±t Park'ta saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ä°zmir Opera Bale'de heykeltraÅŸ olarak görevli Ozan Özcan (34), Samsun Opera Bale'ye oyun çÄ±kartmak için görevli olarak Samsun'a geldi.Ä°zmir'de üniversiteyi birlikte okuyan ve Ä°stanbul'da senarist olan Samsunlu arkadaÅŸÄ± Arif Nas (36) ile buluÅŸan Ozan Özcan, AnÄ±t Park'ta otururken yanlarÄ±na kimliÄŸi belirsiz 3 genç geldi. Ozan Özcan'dan sigara isteyen kimliÄŸi belirsiz gençler daha sonra sataÅŸÄ±p ardÄ±ndan da tabancayla ateÅŸ açarak Özcan'Ä± her iki dizinin üst kÄ±smÄ±nda vurdular.Bu sÄ±rada polis çaÄŸÄ±rmak için olay yerinden uzaklaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan Arif Nas'Ä±n peÅŸine düÅŸen saldÄ±rganlar yakaladÄ±klarÄ± senaristi darp ederek kanlar içinde bÄ±rakÄ±p kaçtÄ±lar.

112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla Samsun EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Ozan Özcan ve Arif Nas hastanede tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Samsun Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Bürosu ekipleri ile Ä°lkadÄ±m Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Suç Önleme ve SoruÅŸturma Bürosu ekipleri silahlÄ± saldÄ±ranlarÄ± yakalamak için soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da kurÅŸunlardan biri Ozan Özcan'Ä±n bacaÄŸÄ±nÄ±n birinden girip çÄ±karken, diÄŸerinin ise bacaÄŸÄ±nÄ±n içinde kaldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.Olayla ilgili soruÅŸturma devam ediyor.