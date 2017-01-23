YazlÄ±kta Ã¶lÃ¼ bulunan genÃ§lerle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

TekirdaÄŸ'daki yazlÄ±klarÄ±nda Ã¶lÃ¼ bulunan iki genÃ§ Ecenur SÃ¼lfe ve Tolunay ErgÃ¼l'Ã¼n Ã¶lÃ¼m sebebi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Olay, Ä°lçeye baÄŸlÄ± Sultanköy Mahallesi’nde meydana geldi. Tolunay Ergül ile arkadaÅŸÄ± Ecenur Sülfe dün gece Sultanköy’deki yazlÄ±klarÄ±na geldi. Geceyi burada geçiren iki arkadaÅŸ sabah kendilerine ulaÅŸamayan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n jandarma ekiplerine bildirmesi sonucu eve giren görevliler tarafÄ±ndan ölü olarak bulundu.

MANGAL KÖMÜRÜNDEN ZEHÄ°RLENMÄ°ÅžLER

TekirdaÄŸ’Ä±n Marmara EreÄŸlisi Ä°lçesi Sultanköy Mahallesi’ndeki yazlÄ±k evde ölü bulunan Tolunay Ergül ve arkadaÅŸÄ± Ecenur Sülfe’nin dÄ±ÅŸarÄ±da yaktÄ±klarÄ± mangalÄ± içeri aldÄ±klarÄ± ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettikleri belirlendi. Ä°ki gencin cesetleri yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan otopsi için Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu’na sevk edildi.

AÄ°LELER GÖZYAÅžI DÖKTÜ

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan ikilinin cesedi Marmara EreÄŸlisi Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Haberi alan gençlerin aileleri ise olay yerine gelerek gözyaÅŸÄ± döktü. SoruÅŸturma sürüyor.