Dikkat Meteoroloji Ä°stanbul iÃ§in gÃ¼n verdi

Meteorolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Ä°stanbul'da PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecek

Yurt genelinde soÄŸuk hava kendisini tekrar iyiden iyiye hissettirecek. Mevsim normalleri civarÄ±nda seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n salÄ± günü yurdun batÄ± kesimlerinden baÅŸlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batÄ± kesimlerde azalmasÄ± bekleniyor.Meteoroloji'den alÄ±nan bilgilere göre ÇarÅŸamba'dan itibaren Trakya, Ä°ç ve DoÄŸu Anadolu bölgelerinde de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± cuma gününden itibaren Trakya'yÄ± terk ederken Ä°stanbul'da pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor