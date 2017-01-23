FlaÅŸ iddia ÃœnlÃ¼ pedagog eski eÅŸi tarafÄ±ndan darp edildi

Pozitif psikoloji yaklaÅŸÄ±mlÄ± ilk Ebeveyn Akademisinin kurucusu olan Tansu Oskay'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re eski eÅŸi mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Ozan Oskay kendisini darp etti. Tansu Oskay bu nedenle eski eÅŸe dava aÃ§tÄ±

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre müzik yapÄ±mcÄ±sÄ± Ozan Oskay hakkÄ±nda, 8 yÄ±l önce boÅŸandÄ±ÄŸÄ±, mutlu çocuk yetiÅŸtirme ve pozitif ebeveyn uzmanÄ± ünlü pedagog Tansu Oskay’Ä±n evini basarak darp ettiÄŸi iddiasÄ±yla yaralama suçundan 1 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±ldÄ±.Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasÄ±ndaki iddialara göre, 8 yÄ±l önce boÅŸanan Ozan Oskay ve Tansu Oskay çocuklarÄ±nÄ±n düzeni bozulmasÄ±n diye bir süre birlikte yaÅŸamaya devam etti.Ancak aralarÄ±nda sorunlar bitmeyen çift, evleri ayÄ±rmaya karar verdi. Pozitif psikoloji yaklaÅŸÄ±mlÄ± ilk Ebeveyn Akademisi’nin kurucusu olan Tansu Oskay, kiralÄ±k tuttuÄŸu daireyi hem ofis hem de ev olarak kullanmaya baÅŸladÄ±.Evleri ayÄ±rmalarÄ±na raÄŸmen çiftin aralarÄ±nda sorunlar bitmedi. Geçen yÄ±l, Tansu Oskay’Ä±n bir erkek arkadaÅŸÄ± olduÄŸundan ÅŸüphelenen Ozan Oskay sinirlendi. Gece vakti ünlü pedagogun evini basan Ozan Oskay, iddiaya göre Tansu Oskay’Ä± önce dövdü ardÄ±ndan evine zarar vererek gitti.Oskay hakkÄ±nda yaralama suçundan 1 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±. Mahkemede ifade veren Tansu Oskay, “Bir iliÅŸkim olduÄŸundan ÅŸüphelenmiÅŸ. Evimi bastÄ±, içeri girdi ve bana tokat attÄ±” dedi. Ozan Oskay ise “Bahse konu olay yaÅŸanmamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.Mahkeme duruÅŸmayÄ± erteledi.