Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/01/2017 15:22

Erzurum'da 7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 32 kiÅŸi yaralandÄ±

trafik kazasÄ±

Erzurum'un Pasinler ilÃ§esinde meydana gelen zincirleme trafik kazasÄ±nda 32 kiÅŸi yaralandÄ±

Pasinler karayolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 25 FF 535 plakalÄ± otomobil ile karÅŸÄ± yönden gelen 25 D 9362 plakalÄ± minibüs, Ümgü mevkisinde sis ve buzlanma nedeniyle çarpÄ±ÅŸtÄ±.KazayÄ± gören 16 LPJ 15 plakalÄ± tÄ±r, kaza yapan araçlara vurmamak için durduÄŸu sÄ±rada arkadan gelen 2 minibüs ve bir otomobille çarpÄ±ÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada, kazaya karÄ±ÅŸan araçlara çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandÄ±ÄŸÄ± minibüs ÅŸarampole devrildi.7 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye çok sayÄ±da itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan 32 kiÅŸiden bazÄ±larÄ± araçlarda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. Ä°tfaiye ekipleri ve çevredekilerin kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaralÄ±lardan 28'i Pasinler Devlet Hastanesinde, 4'ü de Erzurum'daki hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Kaza nedeniyle aksayan ulaÅŸÄ±m, araçlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan normale döndü.

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