Kimlik kartlarÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

YapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re vatandaÅŸlar yeni kimlik kartÄ±nÄ± alana kadar eski TÃ¼rkiye Cumhuriyeti NÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± geÃ§erli olacak

Ä°l Müdürü Kaya tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmasÄ±na ülke genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. MüdürlüÄŸümüze ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapÄ±lan ÅŸikayetlerde 2017'de YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na girecek öÄŸrenciler ile pasaport, vize ve diÄŸer iÅŸlemlerde 'mevcut nüfus cüzdanÄ±' ile 'geçici kimlik belgesi'nin geçerli olmadÄ±ÄŸÄ± yolunda vatandaÅŸ maÄŸduriyetine sebep olan uygulamalarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.Nüfus cüzdanÄ±nÄ±n kaybolmuÅŸ, tahribata uÄŸramÄ±ÅŸ ve kullanÄ±lamaz duruma gelmiÅŸ olmasÄ± halleri dÄ±ÅŸÄ±nda, mevcut soÄŸuk damgalÄ± nüfus cüzdanlarÄ±, geçici kimlik belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geçerli olmaktadÄ±r" denildi.