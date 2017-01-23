RahatsÄ±zlanan Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± hastaneye alÄ±nmadÄ± iÅŸte nedeni

Cezaevinde rahatsÄ±zlanan Alaattin Ã‡akÄ±cÄ± gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede mahkum koÄŸuÅŸu olmadÄ±ÄŸÄ±ndan cezaevine geri gÃ¶nderildi

Bolu F Tipi Cezaevi'nde bulunan yeraltÄ± dünyasÄ±nÄ±n ünlü ismi Alaattin ÇakÄ±cÄ±, polis ve jandarmanÄ±n geniÅŸ güvenlik önlemleri altÄ±nda Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirildi. YaklaÅŸÄ±k 1 saat, sivil cezaevi nakil aracÄ± içinde bekletilen ÇakÄ±cÄ±, hastanede hasta mahkum koÄŸuÅŸu olmadÄ±ÄŸÄ± için tekrar cezaevine gönderildi.

GÖRMEK Ä°ÇÄ°N SIRAYA GÄ°RDÄ°LER

Alaattin ÇakÄ±cÄ±, saat 12.00 sÄ±ralarÄ±nda polis ve jandarmanÄ±n geniÅŸ güvenlik önlemleri altÄ±nda Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne getirildi. RahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle buraya getirilen ÇakÄ±cÄ±'yÄ± görmek için çok sayÄ±da kiÅŸide hastaneye geldi.

BOLU'YA GERÄ° GÖTÜRÜLDÜ

YaklaÅŸÄ±k 1 saat sivil cezaevi nakil aracÄ±nda bekletilen ÇakÄ±cÄ±, hastanede hasta mahkum koÄŸuÅŸu olmadÄ±ÄŸÄ± için yatÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lamadÄ±. Alaattin ÇakÄ±cÄ± cezaevi aracÄ± ile Bolu'daki cezaevine götürülürken çevrede toplananlar el sallayarak uÄŸurladÄ±.

"16 TANE RAHATSIZLIÄžI VAR"

ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n cezaevine götürülmesinin ardÄ±ndan avukatlarÄ± gazetecilere kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±. Avukat Gökhan KÄ±lÄ±ç, "Alaattin Bey bugün Bolu'dan geldi. Ancak Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nde hasta koÄŸuÅŸu olmadÄ±ÄŸÄ± için hastane kabul edemedi. Burada bir koordinizasyonsuzluk var. Tabi bakanlÄ±k buraya yazÄ± yazarken yazÄ±ÅŸmalarÄ±n daha önce yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu.Alaattin bey ÅŸimdi tekrar Bolu'ya F tipi cezaevine geri dönüyor. 16 tane çeÅŸitli rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± var" ÅŸeklinde konuÅŸtu.