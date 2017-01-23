SaldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 2 terÃ¶rist yakalandÄ±

Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 2 terÃ¶rist yakalandÄ±

Hakkari'nin Åžemdinli ilçesinde üs bölgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde, dün yaÅŸanan "önemli yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e iliÅŸkin bilgi verildi.Buna göre, DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilçesinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasÄ±nda tespit edilen iki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± imha edildi.Hakkari'nin Åžemdinli ilçesinde, üs bölgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Bitlis merkezde devam eden operasyonda tespit edilen dört ayrÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak içerisinde, örgütsel doküman ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n Akçakale ilçesinde Türkiye'den Suriye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geçmeye çalÄ±ÅŸan bir PKK/PYD mensubu gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±nÄ±r geçiÅŸleri

Öte yandan, Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Hudut Birlikleri tarafÄ±ndan, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalÄ±ÅŸan 427, Türkiye'den Suriye'ye geçmeye çalÄ±ÅŸan 11 kiÅŸi yakalandÄ±. Müdahalelerde, bir tabanca ve 12 kalÄ±p esrar ele geçirildi.Irak'tan Türkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸ teÅŸebbüsünde bulunan 4 kiÅŸi yakalandÄ±, 6 bin 400 paket sigara ele geçirildi.AyrÄ±ca Türkiye'den Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± geçiÅŸ teÅŸebbüsünde bulunan 66 kiÅŸi de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.