MetrobÃ¼ste ÅŸÄ±rÄ±ngalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan adam ÅŸok oldu

MetrobÃ¼sÃ¼n MecidiyekÃ¶y duraÄŸÄ±nda bir hemÅŸire tarafÄ±ndan ÅŸÄ±rÄ±ngalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan adam, olayÄ±n ÅŸokunu atlatamayÄ±nca polisler sakinleÅŸtirdi. ÅžÄ±rÄ±nganÄ±n iÃ§inde ne olduÄŸu hala araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy iddiaya göre hemÅŸire olduÄŸu belirtilen S.H. isimli kadÄ±nÄ±n ÅŸÄ±rÄ±ngalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olay karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke olan Ercan Paksoy, "Oturur oturmaz beni itelemeye baÅŸladÄ±. Sonra ben bacaÄŸÄ±mda bir aÄŸrÄ± hissettim. Döndüm ki enjektör ucunu benim bacaÄŸÄ±ma batÄ±rmÄ±ÅŸ. Neden batÄ±rdÄ±n bana ben ne yaptÄ±m diye baÄŸÄ±rdÄ±m. Hiç cevap vermedi" dedi.Ä°ÄŸnenin incelenmek üzere Adli TÄ±p'a gönderildiÄŸini söyleyen Paksoy, "SonuçlarÄ±n 6 ay sonra geleceÄŸini söylediler. Enjektörü görünce benim aklÄ±ma direk AIDS hastalÄ±ÄŸÄ± geldi. Bana AIDS mi bulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor acaba diye düÅŸündüm" diye konuÅŸtu.

METROBÜSTE HEMÅžÄ°RE, ÅžIRANGAYLA YANINDA OTURAN ADAMA SALDIRDI

GeçtiÄŸimiz günlerde Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy iddiaya göre, hemÅŸire olduÄŸunu söyleyen S.H. isimli kadÄ±nÄ±n ÅŸÄ±rÄ±ngalÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'den metrobüse binen Ercan Paksoy ön koltuklardan birine oturdu. Daha sonra Ercan Paksoy'un yanÄ±na kendisinden birkaç durak sonra metrobüse binen S.H. isimli hemÅŸire olduÄŸu belirtilen kadÄ±n oturdu. Ä°ddiaya göre, S.H. bir süre sonra Ercan Paksoy'u itelemeye baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan bacaÄŸÄ±na bir ÅŸeyler batÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hisseden Paksoy, dönüp baktÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸÄ±rÄ±nga enjektörü olduÄŸunu gördü. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olay karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke olan Ercan Paksoy, S.H. ile birlikte EdirkapÄ± duraÄŸÄ±nda inerek durumunu sivil polislere anlattÄ±. KadÄ±nla birlikte Eyüp Polis Merkezine götürülen Ercan Paksoy, iÄŸneden hastalÄ±k kapma ihtimaline karÅŸÄ± araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. YapÄ±lan ilk kontrollerin ardÄ±ndan enjektörün boÅŸ olduÄŸu belirlenirken, Paksoy'un enjektörden hastalÄ±k kapma ihtimaline karÅŸÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ±n devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

"OTURUR OTURMAZ BENÄ° Ä°TELEMEYE BAÅžLADI"

Metrobüste bacaÄŸÄ±na ÅŸÄ±rÄ±nga saplanan genç yaÅŸananlarÄ± anlattÄ±: "Mecidiyeköy'den metrobüse bindim. AvcÄ±lar'da bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n yanÄ±na gidiyordum. Sabah saatleri saat 10.00 civarÄ±ydÄ±. Birkaç durak sonra bir bayan geldi ben en ön koltukta oturuyordum. Bayan 'oturabilir miyim?' dedi. Buyurun oturun dedim. Ben cam kenarÄ±na doÄŸru biraz daha kaydÄ±m. Oturur oturmaz beni itelemeye baÅŸladÄ±. Ben de bir psikolojik sorunu vardÄ±r bana bir ÅŸey olmasÄ±n diye biraz daha diÄŸer tarafa döndüm.

"BACAÄžIMDA BÄ°R AÄžRI HÄ°SSETÄ°M DÖNDÜM KÄ° ENJEKTÖRÜ BACAÄžIMA BATIRMIÅž"

Sonra ben bacaÄŸÄ±mda bir aÄŸrÄ± hissettim. Döndüm ki enjektör ucunu benim bacaÄŸÄ±ma batÄ±rmÄ±ÅŸ. Sonra hemen kapadÄ±. KapatÄ±nca ben elinden kaptÄ±m. BaÄŸÄ±rdÄ±m neden batÄ±rdÄ±n bana ben ne yaptÄ±m diye baÄŸÄ±rdÄ±m. Hiç cevap vermedi. Sadece öyle durdu. Enjektörü görünce bir kaç tane bayan 'polis çaÄŸÄ±rÄ±n' diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

METROBÜSTE POLÄ°S VARDI

O sÄ±rada içeride birisi ben polisim sakin olun kardeÅŸim dedi. O sÄ±rada EdirnekapÄ± duraÄŸÄ±ndaydÄ±k. Ä°nin dedi bak burada polis memuru arkadaÅŸlar var dedi. 'GüvenliÄŸin önünde rutin kontrol yapÄ±yorlar' dedi. Biz onlarÄ±n yanÄ±na geçtik ben durumu anlattÄ±m" diye konuÅŸtu.

"BANA AIDS BULAÅžTIMAYA ÇALIÅžIYOR DÄ°YE DÜÅžÜNDÜM"

Ercan Paksoy sözlerine, "Bayan gayet rahat ve soÄŸuk kanlÄ±ydÄ±. Ben hemÅŸireyim dedi. Daha sonra beraber karakola gittik. Enjektörü görünce benim aklÄ±ma direk AIDS hastalÄ±ÄŸÄ± geldi. Bana AIDS mi bulaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor acaba diye düÅŸündüm. Karakola gittiÄŸimizde beni direk hastaneye gönderdiler. Enjektör kullanÄ±lamamÄ±ÅŸ ama belki önce baÅŸkasÄ±na batÄ±rÄ±p sana batÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r dedi doktorlar. Ä°ÄŸne incelenmek üzere adli tÄ±pa gitti. SonuçlarÄ±n 6 ay sonra geleceÄŸini söylediler" ifadelerini kullandÄ±. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruÅŸturmasÄ± devam ediyor.