Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/01/2017 17:23

Mevcut kimlikler Ã§ipli kimlik kartlarÄ±nÄ± alana kadar geÃ§erli olacak


NÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, mevcut soÄŸuk damgalÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± ve geÃ§ici kimlik belgelerinin, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Kimlik KartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geÃ§erli olacak.

Ä°zmir Ä°l Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°l Müdürü Kaya tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama, "Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmasÄ±na ülke genelinde 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. MüdürlüÄŸümüze ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapÄ±lan ÅŸikayetlerde 2017'de YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na girecek öÄŸrenciler ile pasaport, vize ve diÄŸer iÅŸlemlerde 'mevcut nüfus cüzdanÄ±' ile 'geçici kimlik belgesi'nin geçerli olmadÄ±ÄŸÄ± yolunda vatandaÅŸ maÄŸduriyetine sebep olan uygulamalarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r.Nüfus cüzdanÄ±nÄ±n kaybolmuÅŸ, tahribata uÄŸramÄ±ÅŸ ve kullanÄ±lamaz duruma gelmiÅŸ olmasÄ± halleri dÄ±ÅŸÄ±nda, mevcut soÄŸuk damgalÄ± nüfus cüzdanlarÄ±, geçici kimlik belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geçerli olmaktadÄ±r" denildi.

 

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