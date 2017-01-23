Ã–lÃ¼ ele geÃ§irilen DHKP-C'li terÃ¶risti FETÃ–'cÃ¼ sanÄ±p polise ihbar etmiÅŸler

TekirdaÄŸ'da vatandaÅŸlarÄ±n DHKP-C'li bir terÃ¶risti FETÃ–'cÃ¼ sanÄ±p polise ihbar etmesi sonucu Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±nca, terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TekirdaÄŸ'Ä±n MuratlÄ± ilçesinde ölü ele geçirilen DHKP/C'li Bilgehan Karpat'Ä±n çatÄ±ÅŸmaya girmeden önce polislerin üzerine el bombasÄ± attÄ±ÄŸÄ± ve bunun ÅŸans eseri patlamadÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. SaÄŸ yakalanan terörist Åžerif Turunç ile birlikte TekirdaÄŸ'da 3 noktada keÅŸif yaptÄ±klarÄ± belirlenen Bilgehan Karpat'Ä±n cenazesi Ä°stanbul Adli Kurumu'ndaki otopsinin ardÄ±ndan MuratlÄ± Ä°lçesi AydÄ±nlÄ± Köyü'nde topraÄŸa verildi. Bilgehan Karpat'Ä±, mesire alanÄ±ndaki metruk binada alkol alan 3 kiÅŸi tarafÄ±ndan 'FETÖ'cü' zannedilerek polise ihbar ettiÄŸi de ortaya çÄ±ktÄ±.Ä°stanbul'da geçen cuma gecesi AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Vatan Caddesi'ndeki Ä°stanbul Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü'ne düzenlenen lavlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi belirlenen DHKP/C'li terörist Åžerif Turunç dün TekirdaÄŸ'da polisin düzenlediÄŸi operasyonda saÄŸ ele geçirildi. Birlikte hareket ettiÄŸi belirlenen DHKP/C örgüt üyesi Bilgehan Karpat ise kaçtÄ±ÄŸÄ± MuratlÄ± ilçesinde polisin 'teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ±na ateÅŸ ederek karÅŸÄ±lÄ±k verince çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ölü olarak ele geçirildi.

3 NOKTADA KEÅžÄ°F YAPMIÅžLAR

TekirdaÄŸ ve Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele ekipleri tarafÄ±ndan düzenlenen operasyonlarÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± da ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Ä°stanbul'daki saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan TekirdaÄŸ'a gelen Åžerif Turunç ve Bilgehan Karpat'Ä±n, biri TekirdaÄŸ Emniyet MüdürlüÄŸü binasÄ± olmak üzere 3 farklÄ± noktada saldÄ±rÄ± planladÄ±klarÄ± ve bunun için keÅŸif yaptÄ±klarÄ± belirlendi. TekirdaÄŸ Emniyet MüdürlüÄŸü önünde keÅŸif yapmalarÄ±, güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Görüntülerde önde giden Åžerif Turunç'u yaklaÅŸÄ±k 50 metre geriden Bilgehan Karpat'Ä±n takip ettiÄŸi belirlendi. Polis ekiplerince yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n ardÄ±ndan 3 noktada saldÄ±rÄ± planlayan Åžerif Turunç ve Bilgehan Karpat'Ä±n, daha sonra birlikte Yunanistan'a kaçmak için plan yaptÄ±klarÄ± tespit edildi.

FETÖ'CÜ ZANNEDÄ°P POLÄ°SE Ä°HBAR EDÄ°LMÄ°Åž

MuratlÄ± ilçesinde vurularak etkisiz hale getirilen Bilgehan Karpat'Ä±, Ä°nanlÄ± mesire alanÄ±ndaki metruk binada alkol alan 3 kiÅŸinin, FETÖ'cü zannederek polise ihbar ettiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.MuratlÄ± ilçesine geldikten sonra Ä°nanlÄ± mesire alanÄ±na giden Karpat'Ä±n burada alkol alan 3 kiÅŸinin yanÄ±na gittiÄŸi ve sohbet etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Alkol alan kiÅŸilerden biri polisi arayÄ±p 'Burada ÅŸüpheli biri var, FETÖ'cü olabilir' diyerek eÅŸkalini verdiÄŸi ve polis ekiplerinin bu alana operasyon düzenlediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Polisin mesire alanÄ±na geldiÄŸini görünce içerisinde el bombasÄ± ve KalaÅŸnikof tüfek çÄ±kan çantasÄ±nÄ± alamadan kaçan Karpat'Ä±n üzerindeki el bombasÄ±nÄ± çatÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda polis ekiplerinin üzerine attÄ±ÄŸÄ± ancak, ÅŸans eseri bunun patlamadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

CENAZESÄ° KAMYONET KASASINDA GÖTÜRÜLDÜ

Ölü ele geçirilen Bilgehan Karpat'Ä±n cesedi dün akÅŸam yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan otopsi için Ä°stanbul Adli tÄ±p Kurumu'na sevk edildi. Bu sabah babasÄ± Zeynel Karpat tarafÄ±ndan alÄ±nan DHKP/C'li teröristin cenazesi MuratlÄ± Devlet Hastanesi'ne getirildi. Terörist Karpat'Ä±n tabuta konulan cenazesi daha sonra kamyonet kasasÄ±na konulduktan sonra götürüldüÄŸü AydÄ±nlÄ± Köyü'nde topraÄŸa verildi. Cenaze törenine babasÄ± Zeynel Karpat'Ä±n yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Cenaze nedeniyle TekirdaÄŸ Emniyet MüdürlüÄŸü ve jandarma ekiplerince ilçede ve köy giriÅŸinde geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±ndÄ±.

SAVCIYA SALDIRIYI Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

BacaÄŸÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltÄ±na alÄ±nan Åžerif Turunç, dün TekirdaÄŸ Emniyet MüdürlüÄŸü'ndeki ifadesinin ardÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi'ne teslim edilmiÅŸti. Turunç'un Ä°stanbul'daki bir savcÄ±ya düzenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± kabul ederek itiraf ettiÄŸi bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ise susma hakkÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SoruÅŸturma sürdürülüyor.