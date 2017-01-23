A&G AraÅŸtÄ±rma Åžirketi BaÅŸkanÄ± Adil GÃ¼r'den flaÅŸ referandum deÄŸerlendirmesi

1 KasÄ±m seÃ§imlerinin tek bileni A&G AraÅŸtÄ±rma Åžirketi BaÅŸkanÄ± Adil GÃ¼r, referandum hakkÄ±ndaki deÄŸerlendirmelerinden bahsederek, "Referandumda yÃ¼zde 60 'evet' denirse sÃ¼rpriz olmaz." dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sisteminin de içinde olduÄŸu 18 maddelik anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Meclis'ten 330'un üzerinde oy aldÄ±. Türkiye, nisan ayÄ±nda tarihinin en önemli kararlarÄ±ndan birini vermek için referanduma gidecek. Son seçimler öncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda dikkat çeken ve yine 1 KasÄ±m seçimlerinin "tek bilen"i olarak öne çÄ±kan A&G AraÅŸtÄ±rma Åžirketi BaÅŸkanÄ± Adil Gür, aHaber'e canlÄ± yayÄ±nÄ±nda referandumu deÄŸerlendirdi.Gür, "Bugün yüzde 53'ler mertebesinde olan desteÄŸin yapÄ±lacak iyi bir kampanya ile yüzde 60'lara doÄŸru taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Hatta üzerindeki bir oran bile benim için sürpriz olmaz" dedi.Ä°ÅŸte Adil Gür'ün referandum ve yeni sisteme iliÅŸkin görüÅŸleri ve analizleri:

"HALK DOÄžRU KARARI VERÄ°R"

- Meclis süreci tamamlandÄ±. Åžimdi referandum dönemi var. NasÄ±l bir propaganda süreci izleyeceÄŸiz?

HalkÄ±mÄ±z gerçekten feraset sahibi, cumhuriyet tarihi boyunca yapÄ±lan tüm seçimlerde, referandumlarda hep doÄŸru kararlar verdiÄŸini görüyoruz. Referandum sürecinin sert söylemlerle geçeceÄŸini düÅŸünüyorum. AK Parti ve MHP ülkenin bekasÄ±nÄ±, dÄ±ÅŸ tehdidi, istikrarÄ± ve hÄ±zlÄ± karar alma mekanizmasÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸacak. AyrÄ±ca, Türkiye üzerinde oynanan oyunlarÄ±, koalisyon hükümetlerinin ve istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bu ülkede nelere mal olduÄŸunu anlatacaklar. 2001'de bir anayasa kitapçÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fÄ±rlatÄ±lmasÄ±nÄ±n bu ülkede nelere mal olduÄŸunu vatandaÅŸa ifade edecekler. 'HayÄ±r' cephesinde yer alanlar yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸi bir hükümet sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸi deÄŸil, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi gibi lanse etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar..

- Nisan baÅŸÄ±nda referanduma gidileceÄŸi konuÅŸuluyor. Sistemi halka anlatmak içinbu yeterli bir süre mi?

Elbette 2 aylÄ±k süre yeterli deÄŸil. VatandaÅŸ anayasa ve hükümet sistemi konusunda çok bilgili deÄŸil. Anayasa maddelerini anlatmak yerine hap ÅŸeklinde vatandaÅŸa ve ülkeye ne getireceÄŸi, ne götüreceÄŸi basit cümlelerle anlatÄ±lÄ±rsa daha faydalÄ± olur.

"ERDOÄžAN'A DESTEK YÜZDE 61"

- Evet oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸ devam etme eÄŸilimi gösteriyor mu?

Önümüzdeki dönemde kampanya sürecinde 'evet' derim diyenlerin birkaç nedenden dolayÄ± artacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Birincisi CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± sevenlerin ve beÄŸenenlerin oranÄ± son araÅŸtÄ±rmada yüzde 61'in üzerinde. Ä°kincisi AK Parti ile MHP'nin oy toplamÄ± yüzde 65 civarÄ±nda. Bu iki nedenden dolayÄ± 'evet' oylarÄ± artacaktÄ±r. Özetle bugün yüzde 53'ler mertebesinde olan desteÄŸin yapÄ±lacak iyi bir kampanya ile yüzde 60'lara doÄŸru taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±, hatta yüzde 60'Ä±n üzerindeki bir oranÄ±n benim için sürpriz olmayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyebilirim..

"CHP TABANINDA RAHATSIZLIK"

- CHP ve HDP'nin aynÄ± kanatta yer almasÄ± bu 2 partiye ne kazandÄ±rÄ±r, ne kaybettirir?

CHP'nin HDP ile yan yana görünüyor olmasÄ±, CHP tabanÄ±nda da rahatsÄ±zlÄ±k yaratÄ±yor. Belki bugün MHP tabanÄ±nÄ±n bir bölümü ikna deÄŸilmiÅŸ gibi görünebilir ama ben MHP tabanÄ±ndan yüksek oranda hayÄ±r çÄ±kacaÄŸÄ± kanaatinde deÄŸilim. MHP'li bir seçmen HDP bloÄŸunda yer almasÄ± kolay deÄŸil. CHP tabanÄ± içerisinde yüksek oranda merkez saÄŸ seçmen var bu seçmenler partinin genel tavrÄ±nÄ±n aksine hareket edebilirler. CHP belki HDP'den kaçan oylarÄ±n peÅŸinde ama Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski yüksek. SHP tecrübesi unutulmamalÄ±.