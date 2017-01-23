Mahmutbey giÅŸesinden geÃ§enlere bakanlÄ±ktan mÃ¼jdeli haber

Mahmutbey giÅŸesini kullanan vatandaÅŸlara, bakanlÄ±k fazlka tahsil edilen tutarlarÄ±n abone hesaplarÄ±na iade edilme iÅŸlemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Mahmutbey giÅŸelerindeki yanlÄ±ÅŸ ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarlarÄ±n abone hesaplarÄ±na herhangi bir itiraz baÅŸvurusu yapÄ±lmadan otomatik iade edilme iÅŸlemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.BakanlÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n haberlerinde yer alan "Mahmutbey GiÅŸeleri HGS'li AraçlarÄ± TanÄ±mÄ±yor, Kaçak GeçiÅŸ Ücreti Kesiliyor" ÅŸeklindeki haberlere iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±lmasÄ± gereÄŸi doÄŸduÄŸu belirtildi. Mahmutbey giÅŸelerinde yaÅŸanan trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± azaltmak amacÄ±yla Serbest GeçiÅŸ Sistemi kurulum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n 22 KasÄ±m 2016'da tamamlanarak hizmete girdiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

"GÄ°RÄ°Åž-ÇIKIÅž MESAFESÄ° KISA OLDUÄžUNDAN BÄ°LGÄ°LER MERKEZE ULAÅžMIYOR"

Otomatik GeçiÅŸ Sistemi (OGS) abonesi olan araçlarda, araçlarÄ±n giriÅŸ bilgilerinin OGS etiketinin üzerine yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, çÄ±kÄ±ÅŸ esnasÄ±nda ücret toplama sistemi tarafÄ±ndan araç giriÅŸ bilgisinin anÄ±nda tespit edildiÄŸi ve buna göre ücret uygulandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen açÄ±klamada, HGS abonesi olan araçlarda ise HGS etiketinden araç plaka bilgisinin okunduÄŸu ve merkezde tutulan havuzundan giriÅŸ bilgisinin sorgulandÄ±ÄŸÄ±, HGS etiketi okunamazsa bu abonelerin kameralar tarafÄ±ndan plakalarÄ±nÄ±n tespit edildikten sonra yine aynÄ± giriÅŸ bilgisinin havuzundan sorgulandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi:"GiriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸ istasyonlar arasÄ± mesafe kÄ±sa olduÄŸunda HGS etiketli araçlarÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ anÄ±nda giriÅŸ bilgisi henüz merkeze gelmediÄŸi durumlar oluÅŸabilmektedir. Böyle durumlarda giriÅŸ bilgisi olmayan bu geçiÅŸler sistem tarafÄ±ndan U dönüÅŸü veya giriÅŸ bilgisi yok olarak deÄŸerlendirilmiÅŸ olsa da giriÅŸ bilgisi daha sonra ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan tahsilat düzeltilmekte ve vatandaÅŸ maÄŸdur edilmemektedir.

"FAZLA KESÄ°LEN TUTARLAR EN KISA SÜREDE Ä°ADE EDÄ°LECEK"

HGS aboneleri için giriÅŸ bilgisinin daha kÄ±sa sürede merkeze gönderilmesi ve geç gönderilen giriÅŸ bilgileri için oluÅŸan fazla tahsilatlarÄ±n HGS hesabÄ±na önceki yapÄ±lan tüm geçiÅŸler dahil otomatik iade edilmesi ile ilgili sistem çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. Mahmutbey giÅŸelerinde yaÅŸanan yanlÄ±ÅŸ ücretlendirmelerin yeniden gözden geçirilmesi ve fazla tahsil edilen tutarlarÄ±n abone hesaplarÄ±na herhangi bir itiraz baÅŸvurusu yapÄ±lmadan otomatik olarak iade edilme iÅŸlemleri baÅŸlamÄ±ÅŸ olup, yakÄ±n zamanda çalÄ±ÅŸmalar tamamlanacaktÄ±r. Fazla tahsil edilen tüm tutarlar, en kÄ±sa sürede abone itirazlarÄ±na gerek olmadan, hesaplarÄ±na iade edilecektir."