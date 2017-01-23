KÄ±rÄ±kkale'de onlarca gÃ¼vercini zehirleyen kiÅŸi tespit edildi

KÄ±rÄ±kkale'de HÃ¼seyin Kahya ParkÄ±'nda onlarca gÃ¼vercini zehirleyerek telef edenin zihinsel engelli olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

KÄ±rÄ±kkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, bir süre önce Hüseyin Kahya ParkÄ±'nda onlarca güvercinin zehirlenerek telef olmasÄ±na neden olan kiÅŸinin, kamera kayÄ±tlarÄ± sonucu tespit edilerek 75 yaÅŸÄ±nda engelli bir vatandaÅŸ olduÄŸunu belirtirken, "Evinin önünde bulduÄŸu buÄŸdaylarÄ± parka getirerek güvercinlere bilmeden vermiÅŸ. YanlÄ±ÅŸlÄ±kla yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir olay' dedi.

"ÇOK ACIMASIZ OLACAÄžIZ"

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan KÄ±rÄ±kkale Emniyet MüdürlüÄŸü bünyesinde kullanÄ±lmak üzere gönderilen araçlar, Cumhuriyet MeydanÄ±'nda dualar eÅŸliÄŸinde hizmete girdi. KÄ±rÄ±kkkale emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 8 otomobil ve 3 motosiklet olmak üzere 11 aracÄ±n geldiÄŸini belirterek, bundan böyle olaylara daha hÄ±zlÄ± müdahale ededeceklerini söyledi. AraçlarÄ±n hizmete girmesinden sonra basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±ran Çorumlu, "Gerek FETÖ,gerekse uyuÅŸturucu olsun, halkÄ±mÄ±za söyleyeceÄŸimiz, 'ihbar edin.' BunlarÄ±n gençlerimizi zehirlemesine müsaade etmeyelim. Ä°ster FETÖ ister uyuÅŸturucu, halkÄ±mÄ±z yapÄ±lan her ihbarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸini bilsin. Bu konuda bizim tavizimiz yok. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, baÅŸbakanÄ±mÄ±z, bakanÄ±mÄ±z ve genel müdürümüzün destekleriyle uyuÅŸturucu ÅŸubesi kurduk. GeldiÄŸimiz günden beri uyuÅŸturucu satanlara çoluÄŸumuzu çocuÄŸumuzu zehirleyenlere karÅŸÄ± çok acÄ±masÄ±z olacaÄŸÄ±z" dedi.

"75 YAÅžINDAKÄ° VATANDAÅž ZEHÄ°RLÄ° OLDUÄžUNU BÄ°LMEDEN VERMÄ°Åž"

Emniyet Müdürü Çorumlu, bir süre önce KÄ±rÄ±kkale'nin Hüseyin Kahya ParkÄ±'nda güvercinlerin zehirlenerek telef olmasÄ±na neden olan kiÅŸinin, ekiplerin yoÄŸun çalÄ±ÅŸmasÄ± ve mobesa kameralarÄ± sayesinde ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çorumlu, "Engelli ve 75 yaÅŸÄ±nda olan kiÅŸi, evinin önünde bulduÄŸu buÄŸdaylarÄ± parka getirerek güvercinlere vermiÅŸ. Ä°fadesinde zehirli olduÄŸunu bilmeden verdiÄŸini anlattÄ±, yanlÄ±ÅŸlÄ±kla yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir olay" dedi.