Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/01/2017 18:57

Nusaybin'de iki grup arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma 2 Ã¶lÃ¼ 3 yaralÄ±


Mardin'in Nusaybin kentinde iki grup arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma bÃ¼yÃ¼yerek silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmada 2 kiÅŸi de hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasÄ±nda, iddiaya göre kÄ±z kaçÄ±rma nedeniyle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. Saat 16.15 sÄ±ralarÄ±nda meydana gelen tartÄ±ÅŸma KalaÅŸnikof, tabanca ve pompalÄ± tüfeklerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸmaya dönüÅŸtü. Olayda 4'ü aÄŸÄ±r 5 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 4 kiÅŸiden 2'si kurtarÄ±lamadÄ±. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde kaldÄ±rÄ±lan 3 kiÅŸinin tedavisi sürdürülüyor.

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