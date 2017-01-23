Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/01/2017 20:32

Zonguldak Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kazara yangÄ±n Ã§Ä±karÄ±yor canlarÄ± saÄŸ olsun


Zonguldak, BartÄ±n ve KarabÃ¼k'te Ã§Ä±kan yangÄ±nlar nedeniyle ormanlarÄ±n yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zonguldak Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ahmet SÄ±rrÄ± BeÅŸel, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z kazara yangÄ±n Ã§Ä±karÄ±yor ama onlarÄ±n canlarÄ± saÄŸ olsun" dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet SÄ±rrÄ± BeÅŸel, basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyerek Zonguldak'Ä±n yanÄ± sÄ±ra sorumluluk alanlarÄ±ndaki BartÄ±n ve Karabük'te 2016'da yaptÄ±klarÄ± ile 2017'de yapacaklarÄ± çalÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi verdi. BeÅŸel, 2017'de 5 milyon aÄŸaç dikeceklerini söyledi.

'ZONGULDAK VE BARTIN'DA ORMANLAR YAÅžLANDI'

BeÅŸel, Zonguldak ve BartÄ±n'daki ormanlarÄ±n Türkiye'nin tür olarak en zengin ormanlarÄ± olduÄŸunu, ancak ormanlarÄ±n artÄ±k yaÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gençleÅŸtirmeleri gerektiÄŸini kaydetti.YangÄ±nla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen BeÅŸel, ÅŸöyle konuÅŸtu:"2006'dan bu yana yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yangÄ±nla mücadele çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda hem yangÄ±n sayÄ±sÄ±nda, hem de yanan alan miktarÄ±nda azalma oldu. YangÄ±nla mücadelede Zonguldak çok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸil ama özellikle Karabük sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±. Orada gerek eÄŸitim, gerekse malzeme temin ederek çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Kestane zamanÄ± ve fÄ±ndÄ±k ayÄ±klama zamanlarÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z yangÄ±n çÄ±karÄ±yorlar istemeden kazara. O bizi fazla yoruyor ama canlarÄ± saÄŸ olsun. Onlara eÄŸitim verme çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam edecek."

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