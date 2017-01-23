Facia yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilÃ§esinde 11'i Ã¶ÄŸrenci 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili tutuklanan 4 dernek yÃ¶neticisinin tahliye edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Adana'nÄ±n AladaÄŸ ilçesinde 29 KasÄ±m 2016 tarihinde 11'i öÄŸrenci 12 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili tutuklanan 4 kiÅŸi, avukatlarÄ±n itirazÄ± üzerine tahliye edildi. AladaÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 12 kiÅŸinin öldüÄŸü, 24 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± yurt yangÄ±nÄ±yla ilgili olarak, kÄ±zÄ± da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail UÄŸur ile AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi'nin yöneticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa ÖztaÅŸ, Mahir KÄ±lÄ±nç tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 4 AralÄ±k'ta tutuklanan ÅŸüphelilerle ilgili olarak avukatlarÄ± AladaÄŸ Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak'ta AladaÄŸ Kurs ve Okul Talebelerine YardÄ±m DerneÄŸi'nin yöneticileri Ramazan KeleÅŸ, Ramazan Dede, Mustafa ÖztaÅŸ ve Mahir KÄ±lÄ±nç'Ä± tutuksuz yargÄ±lanmak üzere tahliye etti. Cumali Genç ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail UÄŸur'un ise tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.