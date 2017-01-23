Taksiciler indi bindi tarifesine bÃ¶yle isyan etti

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi'nin taksilerin kÄ±sa- uzun mesafe tartÄ±ÅŸmasÄ±na son vererek indi-bindi Ã¼cretinin 8 lira 75 kuruÅŸ olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Taksiciler tepkisini AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda protesto ederek gÃ¶sterdi.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafÄ±ndan oy birliÄŸi ile uygulanmasÄ±na karar verilen taksilerde 0-2,5 km mesafe arasÄ±nda 8 lira 75 kuruÅŸluk ücretin uygulanmasÄ± sorunlarÄ± beraberinde getirdi. Ä°ndi-bindi ücreti nedeniyle vatandaÅŸlar ve taksiciler arasÄ±nda sorunlar yaÅŸanÄ±rken, bazÄ± taksiciler ise, bu kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± dile getireceklerini söylediler. 600 taksi ile Atatürk HavalimanÄ±'nda hizmet veren Atatürk HavalimanÄ± Taksiciler Kooperatif üyeleri ise, bu uygulamayÄ± protesto etme kararÄ± aldÄ±.

TAKSÄ°METRECÄ°LER KAZANSIN DÄ°YE YAPILDI

Konuyla ilgili olarak bir açÄ±klama yapan Atatürk HavalimanÄ± Taksiciler Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Fahrettin Can, "AslÄ±nda bu uygulamanÄ±n kafa karÄ±ÅŸtÄ±rmaktan baÅŸka bir ÅŸeyi yok. Burada taksicinin para kazandÄ±ÄŸÄ± falan da yok, burada taksiciye büyük zulüm var. Sadece taksimetrecilerin para kazandÄ±ÄŸÄ± bir organizasyon bu. Taksimetreciler burada 1 araçtan 195-200 lira taksimetre ayar parasÄ± alÄ±yorlar. Biz 4 ay önce yüzde 2,5'luk zam için 200 lira taksimetre ayar parasÄ± verdik. Biz 400-500 yolcu alacaÄŸÄ±z ki sadece taksimetreciye ödediÄŸimiz ayar parasÄ±nÄ± çÄ±kartalÄ±m. Bu zam falan deÄŸil bununla yolcuyla bizim kafamÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. Taksici esnafÄ± 5 yÄ±lda yüzde 12 zam aldÄ±. AkaryakÄ±ta yüzde 30 üzeri zam geldi. Bu yoÄŸun trafikte para kazanamÄ±yoruz. Bir esnafa bu kadar zulüm yapÄ±lmaz" dedi.

"TALEBÄ°MÄ°ZÄ° CUMHURBAÅžKANIMIZA Ä°LETECEÄžÄ°Z"

Taksimetre ayarlamak için kooperatif olarak hiçbir arkadaÅŸÄ±nÄ±n gitmek istemediÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Can konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:"Biz taksimetre ayarÄ±na gitmiyoruz ve bu kararÄ± protesto ediyoruz kabul etmiyoruz. Ama bu sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±zÄ± bundan sonra Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi deÄŸil, BaÅŸbakanÄ±mÄ±z ve CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za bizzat anlatacaÄŸÄ±z bunu. Büyük bir eziyet büyük bir iÅŸkence yaptÄ±lar bize. Bu uyguladÄ±klarÄ± karar nedeniyle daha yeni arkadaÅŸÄ±mÄ±zla yolcu arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±, arkadaÅŸÄ±mÄ±za yumruk attÄ±lar. ArkadaÅŸÄ±mÄ±z dönüÅŸte bir yolcu alÄ±yor 5 lira yazmÄ±ÅŸ tuÅŸa basmÄ±ÅŸ 8 lira 75 kuruÅŸ yazÄ±nca yolcu 'KardeÅŸim bu taksimetre ile oynuyor musun' diyerek kavga etmiÅŸler. YapacaksÄ±nÄ±z doÄŸru düzgün zam olsun esnafÄ±mÄ±zÄ±n yüzü gülsün. Biz bu konularÄ± UlaÅŸÄ±m koordinasyon Merkezi'nde tartÄ±ÅŸtÄ±k. Orada genel sekreterimize yalvardÄ±k, rica ettik. 'Bunu yapmayÄ±n, mantÄ±klÄ± bir zam yapÄ±n' diye söyledik. Bundan sonra BüyükÅŸehir Belediyesi'nden hiçbir beklentim yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

"TAKSÄ°METRE AYARINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEYECEÄžÄ°M"

Taksici Ramazan DaÄŸ, "Bir kadÄ±n yolcu aldÄ±m. Bana 'Bey efendi taksimetreyi ayarladÄ±ysan binmeyeceÄŸim bir kilometre gideceÄŸim çünkü. Ben de kadÄ±na Atatürk HavalimanÄ± olarak taksimetre ayarÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± eski tarife ile gittiÄŸimizi söyledim ve kadÄ±n araca bindi. Bu esnafa bir darbedir. Bu indi-bindi ücretinin iptalini istiyoruz. Ben taksimetre ayarÄ± yaptÄ±rmaya gitmeyeceÄŸim, ne kadar zararÄ± olursa olsun" dedi.

"YOLCUYLA KAVGA ETTÄ°M"

Taksici Özcan Güven ise, "25 yÄ±ldÄ±r bu iÅŸi yapÄ±yorum. Bu gelen zammÄ± kesinlikle kabul etmiyorum. AkaryakÄ±ta 6-7 ay içinde 6 kez zam geldi. Trafik yoÄŸun olduÄŸu zaman yakÄ±tÄ±mÄ±z çok gidiyor. MüÅŸterilerle bu indi-bindi zammÄ± yüzünden kavga ediyoruz. ÖÄŸle saatlerinde bir yolcum ile tartÄ±ÅŸtÄ±m. Taksimetre 3 lira 45 kuruÅŸ, yazan 6 lira. DüÄŸmeye bastÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman yazan 8 lira 75 kuruÅŸ yazdÄ± ve bana 'bu ne parasÄ±' dedi. Yolcumla tartÄ±ÅŸtÄ±k ve ben parayÄ± almadÄ±m. Bu para taksicilere deÄŸil, taksimetre ayarlayÄ±cÄ±lara gidiyor. Üç ay önce 200 lira verdik, yine 200 lira vereceÄŸiz. Bu taksimetrecilere yarÄ±yor, bizimle alakasÄ± yok.

"TAKSÄ°METRELER DOÄžRU AYARLANMIYOR"

22 yÄ±llÄ±k taksici Ahmet YaÅŸar Suiçmez yeni ayarlanan taksimetresinin fazla ücret yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu tutanak haline getirdiÄŸini söyleyerek ÅŸunlarÄ± söyledi:"Bugün bir müÅŸteri aldÄ±m, gideceÄŸi yere götürdüm, indiÄŸinde, taksimetreye baktÄ±ÄŸÄ±mda, fazla ücret yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. MüÅŸteriye ne kadar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyince müÅŸteri de 'Bu kadar yere bu kadar para olur mu?' dedi. Bende haklÄ± buldum, ne verirsen dedim. Daha sonra kendim taksimetremi denedim kilometreyi tutarak, müÅŸterinin halklÄ± olduÄŸunu fark ettim. Hemen durumu tutanak haline getirdim. Dün yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m muayeneden hiçbir ÅŸey yapmadan paramÄ± alÄ±p göndermiÅŸler. VatandaÅŸla bizi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±ratÄ±lar. Zaten hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde ayarÄ± yapÄ±yorlar. Bir çok taksicinin bu sorunla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Herkes taksimetresini kontrol etsin. Yolcularla maÄŸduriyet yaÅŸamasÄ±n" diye konuÅŸtu.