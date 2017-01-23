TÃ¼bitak'Ä±n kabul etmediÄŸi proje ABD'de Ã¶dÃ¼l aldÄ±

YengeÃ§ ve karides kabuklarÄ±ndan geliÅŸtirdikleri 'yaralarÄ± daha hÄ±zlÄ± iyileÅŸtiren' nanolif projesi ile TÃœBÄ°TAK 'ta deÄŸerlendirilmeye bile alÄ±nmayan iki liseli, ABD'deki yarÄ±ÅŸmada dÃ¼nya birincisi oldu.

TED Antalya Koleji öÄŸrencilerinden Mehmet Can Dursun ile Ä°rfan Efe Boztepe TÜBÄ°TAK liselerarasÄ± proje yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmak için kimya öÄŸretmenleri Gülay Demirci danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nda bir proje hazÄ±rladÄ±. AtÄ±k yengeç ve karides kabuklarÄ±ndan iyileÅŸtirmeyi hÄ±zlandÄ±ran bir nanolif yapmayÄ± öngören iki öÄŸrencinin baÅŸvurusu TÜBÄ°TAK tarafÄ±ndan reddedilince, iki öÄŸrenci bu kez de ABD'de dünya çapÄ±nda düzenlenen liseler arasÄ± yarÄ±ÅŸmaya baÅŸvurdu.

54 ÜLKE, 2450 PROJE ARASINDA BÄ°RÄ°NCÄ°

Türkiye'de ilk dönemlerde pek ilgi görmeyen proje, ABD'de 54 ülke 2 bin 450 proje arasÄ±ndan dünya 1'incisi oldu. ÖÄŸrenciler altÄ±n madalya kazandÄ±.

'BÄ°RÇOK KULLANIM ALANI YARATILABÄ°LÄ°R'

Kimya ÖÄŸretmeni Gülay Demirci, proje hakkÄ±nda bilgi verdi. Demirci, "AtÄ±k yengeç ve karides kabuklarÄ±ndan iyileÅŸtirmeyi hÄ±zlandÄ±ran bir nanolif yaptÄ±k. Bu ÅŸekilde özellikle diyabet hastalarÄ±nÄ±n geç iyileÅŸen yaralarÄ±nda, yanÄ±k yaralarÄ±nda ve yatalak hastalarÄ±n yaralarÄ±nda kullanÄ±labilecek. Biz bunu TÜBÄ°TAK liselerarasÄ± proje yarÄ±ÅŸmasÄ± için yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Bizim baÄŸlÄ± olduÄŸumuz TÜBÄ°TAK'Ä±n Konya bölgesine sunduk ve ret cevabÄ± aldÄ±k. Bunun üzerine biz de ABD'deki dünya çapÄ±nda olan liselerarasÄ± proje yarÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸvurduk. Oraya çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda çok mutlu olduk, alanÄ±mÄ±zda da altÄ±n madalya aldÄ±k. Türk BayraÄŸÄ±'nÄ± o sahnede dalgalandÄ±rmak çok gurur vericiydi. Birçok kullanÄ±m alanÄ± yaratÄ±labilir. Uzun süre iyileÅŸmeyen yaralar mikrop kapabiliyor. Bu ürünün hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kanÄ± durdurma özelliÄŸi de var. Kitosan'Ä±n toz halinin Irak savaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ABD askerleri tarafÄ±ndan kanÄ±n durdurulmasÄ± için kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Bizim amacÄ±mÄ±z bu ürünü günlük yaÅŸamda insanlarÄ±n kullanabileceÄŸi konuma getirmek. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor, sanayicilerimiz de bize destek olmak istiyorlar. Biz bu ürünün üretime geçmesini istiyoruz ama henüz bir sanayici ile masaya oturmuÅŸ deÄŸiliz" dedi.

'FÄ°YATI MAKUL'

Projenin ortaya çÄ±kmasÄ± öncesinde çok fazla çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren 11. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Mehmet Can Dursun, "9. sÄ±nÄ±fta karbonhidratlarda 'kitin' adlÄ± maddeyi görmüÅŸtüm, onu araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±m. Daha sonra Kitin'in Kitosan olan baÅŸka bir türevini gördüm, bunun da ABD askerleri tarafÄ±ndan yara iyileÅŸtirici olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. Bu konu üzerine daha çok araÅŸtÄ±rma yaptÄ±m. Sonra öÄŸretmenime danÄ±ÅŸtÄ±m, arkadaÅŸÄ±mla ortak bir proje hayata geçirdik. Bu projenin herkese ulaÅŸabilmesi ve ürün olarak piyasaya çÄ±kabilmesini istiyoruz. Makul bir fiyatÄ± var ve eÄŸer yaygÄ±nlaÅŸÄ±rsa ülkemize de yararlÄ± olacaktÄ±r. Gelecekte genetik mühendisi veya doktor olmak istiyorum" diye konuÅŸtu.

YARANIN ÜSTÜNE KOYMAK YETÄ°YOR

Nanolifi yaranÄ±n üstüne koyduktan sonra kendiliÄŸinden yok olduÄŸunu söyleyen 12. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi Ä°rfan Efe Boztepe, "Projeyle ilgili çok çalÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°lk dönemlerde Türkiye'de ilgi göremedik çok üzülmüÅŸtük. Sonra yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan sonra gelen teklifle çok mutlu oldu. Hem ülkemizi de temsil etme fÄ±rsatÄ± bulduk. Hem de hastalara yeni bir umut vermiÅŸ olduk. Projemiz yatalak ve diyabetik hastalara yönelik olduÄŸu için halkÄ±mÄ±z adÄ±na da önemli olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Elimizdeki verilere göre bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünün yaralarÄ± diÄŸer ürünlere göre yüzde 30 daha hÄ±zlÄ± iyileÅŸtirdiÄŸini gördük. AynÄ± zamanda bunu vücudunuza koyduÄŸunuzda geri çÄ±kartmanÄ±za gerek kalmÄ±yor orada yok olup gidiyor. YaranÄ±z da hava alÄ±yor, yapay deriden daha pratik. Ben küçüklüÄŸümden beri doktor olmak istiyorum, umarÄ±m bu hayalime ulaÅŸÄ±rÄ±m" dedi.