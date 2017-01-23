KaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen polisin acÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼ ÅŸok etti

ÅžanlÄ±rurfa'da otomobillerin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen polis hayatÄ±nÄ± kaybetti.

ÅžanlÄ±rurfa'nÄ±n Merkez Karaköprü Ä°lçesi'nden kent merkezi yönüne ilerleyen Bilal Bayram yönetimindeki otomobil, aynÄ± yönde ilerleyen Yücel Demir'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobile çarptÄ±. ÇarpÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ± ÅŸeride geçen Yücel Demir'in kullandÄ±ÄŸÄ± otomobil ise Turgut Arca idaresindeki otomobile çarptÄ±.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN POLÄ°SE ÇARPTI

Zincirleme kazada sürüklenen Demir ve Arca'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± araçlar, kaldÄ±rÄ±mda yürüyen Karaköprü ilçe Emniyet MüdürlüÄŸü'nde görevli polis memuru Recep Yanmaz'a çarptÄ±. Kazada polis memuru Yanmaz olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, sürücülerden Bilal Bayram ve Yücel Demir yaralandÄ±. Ä°hbarla olay yerine çok sayÄ±da polis ile kurtarma ve saÄŸlÄ±k görevlisi sevk edildi. YaralÄ± sürücüler saÄŸlÄ±k görevlileri tarafÄ±ndan ambulanslarla Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi.

"CANIM ÇOK SIKKIN, BÄ°RAZ YÜRÜMEK Ä°STÄ°YORUM"

KazayÄ± duyup olay yerine giden polis memurunun mesai arkadaÅŸlarÄ±, kaldÄ±rÄ±ma savrulan ceset baÅŸÄ±nda gözyaÅŸÄ± döktü. Kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden polis memuru Recep Yanmaz'Ä±n, akÅŸam mesai çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n arabayla eve götürme isteÄŸini "Bugün canÄ±m çok sÄ±kkÄ±n. Biraz yürümek istiyorum" diyerek geri çevirdiÄŸi öÄŸrenildi.

EÅžÄ°NÄ° KANSER NEDENÄ°YLE KAYBETMÄ°Åž

AdÄ± öÄŸrenilemeyen eÅŸini kanser nedeniyle kaybettiÄŸi belirtilen 2 çocuk babasÄ± polis memuru Yanmaz'Ä±n cesedi, olay yerindeki incelemenin ardÄ±ndan otopsi için morga götürüldü. KazayÄ± haber alarak olay yerine gelen Ä°l Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Sunay BalÄ±kkaya da, görevlilerden bilgi aldÄ±. Kaza nedeniyle ulaÅŸÄ±mÄ±n tek ÅŸeritten saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± karayolu, otomobillerin çekicilerle otoparka çekilmesinin ardÄ±ndan yeniden ulaÅŸÄ±ma açÄ±ldÄ±. Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sürdürülüyor.