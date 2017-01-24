Polis BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± kadÄ±n terÃ¶ristin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼

BeÅŸiktaÅŸ'ta geÃ§tiÄŸimiz aylarda yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± kadÄ±n terÃ¶rist her yerde aranÄ±yor

BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Arena'nÄ±n önünde 10 AralÄ±k 2016 günü gerçekleÅŸtirilen ve 39 kiÅŸinin ÅŸehit olup 200'e yakÄ±n kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± hain saldÄ±rÄ± ile ilgili önemli bir ayrÄ±ntÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.. CanlÄ± bombalarla gün boyu keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±, onlara direktif ve bilgi verdiÄŸi belirlenen ve saldÄ±rÄ±nÄ±n organizatörü olduÄŸu deÄŸerlendirilen bir kadÄ±nÄ±n görüntüsünü tespit eden polis, ÅŸimdi her yerde bu ÅŸüpheliyi arÄ±yor.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun tespitlerine göre terörist Kadri KÄ±lÄ±nç tarafÄ±ndan kullanÄ±lan bomba yüklü araç ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ ve BeyoÄŸlu güzergâhÄ±nda sürekli hareket halindeydi. Saat 14.56'dan 20.10'a kadar araç ile keÅŸif çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±lar. Terör örgütünün kÄ±rsal alanÄ±nda faaliyet yürüten Kadri KÄ±lÄ±nç ve Burak Yavuz'a, henüz kimliÄŸi belirlenemeyen kadÄ±n ÅŸüpheli tarafÄ±ndan yollar, stadyumun yeri, polislerin bekleme noktalarÄ± tarif edildi.

KADIN TERÖRÄ°ST, MAÇKA PARKI'NDA Ä°ZÄ°NÄ° KAYBETTÄ°RDÄ°

Olay günü saat 20.10 sÄ±ralarÄ±nda, yani saldÄ±rÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 1 saat 20 dakika önce bombacÄ±larÄ±n, TaÅŸkÄ±ÅŸla Caddesi üzerinde bulunan bir hamburger restoranÄ±nÄ±n önünde aracÄ± durdurduklarÄ± saptandÄ±. Aranan kadÄ±n teröristin bu esnada araçtan indiÄŸi, ters istikamette yürüdüÄŸü ve bir süre çevrede tur attÄ±ktan sonra Maçka ParkÄ±'na yaya olarak girdiÄŸi ve burada izini kaybettirdiÄŸi belirlendi.

Kaynak: Sabah