NiÅŸanlÄ± Ã§iftin mutluluÄŸu fotoÄŸraflarda kaldÄ±

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli Ä°lÃ§esi'nde uÃ§urumdan deniz kenarÄ±na dÃ¼ÅŸen Ã§ift hayatÄ±nÄ± kaybetti

Zonguldak’Ä±n EreÄŸli Ä°lçesi’nde 32 yaÅŸÄ±ndaki Özgür ÖzakÄ±n ile aynÄ± yaÅŸtaki niÅŸanlÄ±sÄ± Zeynep Nida Sözeri, uçurum kenarÄ±nda tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada 100 metre yükseklikten deniz kenarÄ±na düÅŸerek öldü.Olay, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda BalÄ± Mahallesi KöseaÄŸzÄ± Mevkii’nde meydana geldi. EreÄŸli’de asansör bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± yapan Özgür ÖzakÄ±n ile Ankara’da özel bir firmada çalÄ±ÅŸan niÅŸanlÄ±sÄ± Zeynep Nida Sözer, konuÅŸmak üzere ayrÄ± araçlarla yanlarÄ±nda bir arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte KözeaÄŸzÄ± Mevkii’ne geldi. Çift, iddiaya göre uçurum kenarÄ±nda tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bu arada dengesini kaybeden Özgür ÖzakÄ±n ve Zeynep Nida Sözeri, 100 metrelik uçurumdan deniz kenarÄ±na düÅŸtü. Çiftin yanÄ±nda gelen arkadaÅŸÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± üzerine çevrede bulunanlar polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Bu sÄ±rada, KöseaÄŸzÄ± piknik alanÄ± iÅŸletmecisi NazÄ±m TÄ±ngaz yaptÄ±ÄŸÄ± aramada genç çiftin cesetlerini buldu. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri de çiftin öldüÄŸünü belirledi.

Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±’nÄ±n incelemesi ardÄ±ndan ÖzakÄ±n ve Sözeri’nin cesetleri EreÄŸli Belediyesi’ne ait cenaze aracÄ±na konuldu. AcÄ± haberi alarak gelen Özgür ÖzakÄ±n’Ä±n ailesi, gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Baba Metin ÖzakÄ±n, oÄŸlunun konduÄŸu tabuta sarÄ±larak göz yaÅŸÄ± döktü. NiÅŸanlÄ± çiftin cenazeleri otopsi için EreÄŸli Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Piknik alanÄ± iÅŸletmecisi NazÄ±m TÄ±ngaz ise duyduÄŸu baÄŸÄ±rma sesi üzerine dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:"Bir kadÄ±n baÄŸÄ±rÄ±yordu yukarÄ±dan. HanÄ±ma söyledim. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±m. BaktÄ±m yukarÄ±da iki tane Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±yor. Ä°ki tane araba var. Bayana ’Bir ÅŸey mi var?’ diye seslendim. ’Özgür’ diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Bana ’AÅŸaÄŸÄ±lara bakar mÄ±sÄ±n?’ dedi. AÅŸaÄŸÄ±ya bakarken arkadaÅŸlara denk geldim. Polise haber verdim. Allah rahmet eylesin." Çiftin otomobillerinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±nÄ± sürdürüyor.