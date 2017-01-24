Dikkat Ä°stanbul ve Ankara soÄŸuk hava ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na girecek

Meteorolojiden yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°stanbul ve Ankara'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Meteorolojiden yapÄ±lan açÄ±klamada "Yurdumuzun çarÅŸamba günü Balkanlar üzerinden gelecek soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisine girmesi bekleniyor" denildi.

Meteorolojinin açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

SOÄžUK HAVA DALGASI GELÄ°YOR

Ülkemiz halen Yüksek BasÄ±nç Merkezinin etkisi altÄ±nda olup, hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmektedir. Ä°ç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadÄ±r. Yurdumuzun yarÄ±n (24.01.2017 SalÄ± günü) sabah saatlerinden itibaren güneybatÄ± kesimlerden baÅŸlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n, ÇarÅŸamba günü ise Balkanlar üzerinden gelen soÄŸuk ve yeni bir yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin daha etkisine gireceÄŸi tahmin ediliyor.

SALI:

SalÄ± günü batÄ± bölgelerimizin çok bulutlu, Marmara’nÄ±n batÄ±sÄ±, Ege, BatÄ± Akdeniz ile Ä°ç Anadolu’nun batÄ±sÄ±nÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur, iç kesimlerinde yükseklerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± bekleniyor.

ÇARÅžAMBA:

25 Ocak 2017 ÇarÅŸamba günü balkanlar üzerinden gelecek soÄŸuk hava ile birlikte yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yurt geneline yayÄ±lacaÄŸÄ±; DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Akdeniz ile IÄŸdÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ meydana geleceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n KÄ±yÄ± Ege ile Marmara’nÄ±n güneybatÄ±sÄ±nda kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, Ä°ç Ege, Ä°ç Anadolu’nun kuzeyi, DoÄŸu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimleri ile zamanla Marmara bölgesinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

PERÅžEMBE, CUMA, CUMARTESÄ°:

26 Ocak PerÅŸembe, 27 Ocak Cuma ve 28 Ocak Cumartesi günleri soÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin Marmara’nÄ±n batÄ±sÄ± ile KÄ±yÄ± Ege dÄ±ÅŸÄ±nda ülke genelinde etkili olmaya devam edeceÄŸi, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Akdeniz kÄ±yÄ± kesimi ile GüneydoÄŸu Anadolu’nun güneyinde yaÄŸmur diÄŸer yerlerde kar ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL VE ANKARA'DA NE ZAMAN BAÅžLAYACAK?

Ä°stanbul’da ÇarÅŸamba sabaha karÅŸÄ± yaÄŸmur ÅŸeklinde baÅŸlayacak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n öÄŸleden sonra kentin batÄ±sÄ±nda Silivri Çatalca hattÄ±nda akÅŸam saatlerinden sonra ise il genelinde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na geçeceÄŸi ve Cumartesi günü akÅŸamÄ±na kadar aralÄ±klarla etkili olacaÄŸÄ± ve yerde 10-20 cm civarÄ±nda örtü ve yükseklik yapabileceÄŸi tahmin ediliyor.

Ankara’da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ÇarÅŸamba günü sabah saatleri ile akÅŸam saatlerinde meydana geleceÄŸi ve PerÅŸembe akÅŸamÄ±na kadar devam edeceÄŸi Cuma günü etkisini azaltacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.SoÄŸuk ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin 29 Ocak Pazar günü doÄŸu bölgelerimizde etkili olmaya devam ettikten sonra yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.

8-10 DERECE DÜÅžECEK

Halen mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmekte olan hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n ÇarÅŸamba günü Marmara Bölgesinde ve önümüzdeki hafta baÅŸÄ±na kadar yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede (8-10 C. derece) azalarak mevsim normalleri altÄ±nda seyredeceÄŸi tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde meteorolojik açÄ±dan kuvvetli hava olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± (Kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, ani sÄ±caklÄ±k deÄŸiÅŸimleri, kuvvetli buzlanma, don vb) beklendiÄŸinden, ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ±; Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü'nün yayÄ±nlayacaÄŸÄ± güncel günlük rapor, ve meteorolojik uyarÄ±larÄ± takip etmeleri önem arz etmektedir.