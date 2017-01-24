Yeni KHK en Ã§ok Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n iÅŸine yaradÄ±

Yeni kararname ile Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n kamuya borcu 3.52 liraya sabitlendi.

Hükümetin son yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kanun hükmünde kararname (KHK) en çok özel sektöre yaradÄ±. Özel sektörün kamuya borcu için kur yÄ±l sonuna kadar 3.53 liraya sabitlendi, konut satÄ±ÅŸÄ±nda alÄ±mdan vazgeçen vatandaÅŸÄ±n müteahhitlere ödeyeceÄŸi tazminat miktarÄ± ise arttÄ±rÄ±ldÄ±. Kamu bankalarÄ±na da alacaklarÄ±nÄ± varlÄ±k yönetim ÅŸirketlerine satma imkânÄ± getirildi.

1-DOLAR KURU SABÄ°TLENDÄ°

KHK ile "kur sabitlemesi", 683 sayÄ±lÄ± kararnamenin 6. maddesinde düzenleniyor. Buna göre, tüm kamu idareleri ve bunlara baÄŸlÄ± döner sermayeli kuruluÅŸlar, KÄ°T'ler ve ortaklÄ±klarÄ±, özelleÅŸtirme programÄ±ndaki kuruluÅŸlar, kamu kontrolündeki iÅŸletmeci kuruluÅŸlar, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu (TMSF) ve sermayesinde doÄŸrudan veya dolaylÄ± kamu payÄ± olan anonim ortaklÄ±klara borcu olanlar, isterlerse borçlarÄ±nÄ± 2 Ocak 2017 tarihli döviz alÄ±ÅŸ kuru üzerinden ödeyebilecek. Bu kur da, Merkez BankasÄ±'nÄ±n 2 Ocak günü yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± listeye göre 3.5338 TL düzeyinde bulunuyor. Söz konusu madde kapsamÄ±na, BaÅŸbakanlÄ±k, Hazine, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± gibi tüm genel idarelerin yanÄ± sÄ±ra ÖzelleÅŸtirme Ä°daresi, KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü gibi özel bütçeli kuruluÅŸlar da giriyor.

ZORUNLULUK YOK

Kur sabitlemesi, zorunluluk içermiyor. Uzmanlar, kararnamede bu maddenin "TL olarak tahsil edilebilir" ifadesiyle bitirildiÄŸini; bunun da sabit kurdan ödeme yapma kolaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kamu idaresinin inisiyatifine bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geldiÄŸini belirtiyor.UygulamanÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± sorusuna da uzmanlar, "Borçlu ÅŸirket diyelim ki 5 ay sonra dolar kuru 4 lira oldu, isterse borcunu sabitlenmiÅŸ kur 3.53 liradan ödeyebilecek. Ama diyelim ki kur düÅŸtü, 3.30 lira oldu. Bu sefer de kur sabitlenmiÅŸ kurdan daha düÅŸük olduÄŸu için dolar olarak borcu ödemeyi tercih edebilecek" yanÄ±tÄ±nÄ± verdiler.

2-KONUTTA CAYANA YÜKSEK TAZMÄ°NAT

KHK'larla, konut sektöründe tüketicinin cayma hakkÄ± yeniden düzenleniyor. Ön ödemeli konut satÄ±ÅŸÄ±nda devir veya teslim tarihine kadar olan tüketicinin cayma hakkÄ± 24 ayla sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lÄ±yor. SözleÅŸmeden dönülmesi durumunda satÄ±cÄ±nÄ±n isteyeceÄŸi tazminatÄ±n tutarÄ± da artÄ±rÄ±lÄ±yor. Düne kadar söz konusu oran, sözleÅŸme bedelinin yüzde ikisiyle sÄ±nÄ±rlÄ±ydÄ±. Dün itibariyle ise bu rakam, sözleÅŸme tarihinden ilk 3 ay içinde dönülmesi halinde yüzde 2; 3 ila 6 ay arasÄ±nda yüzde 4; 6 ila 12 ay arasÄ±nda ise yüzde 6 oldu. 12 ile 24 ay arasÄ±nda ise bu tutar yüzde 8'e kadar çÄ±kacak. SözleÅŸmeden dönülmesi durumunda, müteahhitlerin tüketiciye 90 gün içinde ödeme yapmasÄ± ÅŸartÄ± da, 180 güne çÄ±kartÄ±ldÄ±.

3-DEVLET HÄ°SSESÄ° VARLIK FONU'NA

VarlÄ±k Fonu'na yeni kurumlarÄ±nÄ±n devrinin de önü açÄ±ldÄ±. Daha önceki kanun hükmündeki kararnamelerle, ÅŸans oyunlarÄ± ve at yarÄ±ÅŸlarÄ± yeni kurulan VarlÄ±k Fonu'na devredilmiÅŸti. Son kararname ile de bundan sonra ise iktisadi devlet teÅŸekkülleri, sermayesinin tamamÄ± veya yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± devlete veya diÄŸer kamu tüzel kiÅŸilerine ait olan ticari amaçlÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndaki hisse ve varlÄ±klar veya devletin diÄŸer iÅŸtiraklerinden kamu paylarÄ± ve Hazine'ye ait paylar, Bakanlar Kurulu kararÄ±yla VarlÄ±k Fonu'na aktarÄ±labilecek.

4-SPK HARÇLARDAN MUAF OLACAK

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu'nun ve mevzuata aykÄ±rÄ± durum ve iÅŸlemleri sebebiyle sermayenin veya mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n azalmasÄ±na veya kaybÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± durumlarda açacaÄŸÄ± davalar veya takipler her türlü harç ve teminattan muaf olacak.

5-KAMU BANKALARININ ALACAKLARINA DEVÄ°R

Kamu bankalarÄ± veya kamu tarafÄ±ndan kontrol edilen bankalarÄ±n alacaklarÄ± da, artÄ±k varlÄ±k yönetim ÅŸirketlerine devredilebilecek. Bununla ilgili esaslarÄ± BDDK belirleyecek. Son verilere göre bankacÄ±lÄ±k sistemindeki sorunlu kredilerin toplam kredilere oranÄ± yüzde 3.2. Buna varlÄ±k yönetim ÅŸirketlerine devredilen krediler de eklendiÄŸinde oran yüzde 4.6 olarak hesaplanÄ±yor.

6-MERKEZ Ä°HALE DIÅžI

KHK ile Merkez BankasÄ±'nÄ±n teknolojiye, güvenliÄŸe, banknot ve kÄ±ymetli evrak üretimi ve basÄ±mÄ±na iliÅŸkin mal ve hizmet alÄ±mlarÄ±, dÄ±ÅŸ kaynak temini ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmet alÄ±mlarÄ± Kamu Ä°hale YasasÄ±'ndan muaf oldu.

7-Ä°HALE YASAÄžI GENÄ°ÅžLETÄ°LDÄ°

22 KasÄ±m'da çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararname ile, "terör örgütlerine iltisakÄ± yahut bunlarla irtibatÄ± olan gerçek ve tüzel kiÅŸilerin" ihalelere katÄ±lamayacaÄŸÄ± öngörülmüÅŸtü. Bu düzenleme geniÅŸletildi. Buna göre, bu kapsama yurtdÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± gerçek ve tüzel kiÅŸiler de girecek. Yurt içindekilerle ilgili istihbaratÄ± Emniyet, yurtdÄ±ÅŸÄ±ndakilerle ilgili bilgiyi ise MÄ°T verecek.